Chepa Candela: Sthefany Gutiérrez dispuesta a dejar el bajo perfil para sumarse al team del Miss Venezuela

…¡Buenooosss días!!….y como siempre, les doy la bienvenida a quienes posan sus “visores” en ésta, la columna más leída (Al que le pique, que se rasque!) del periodismo farandulero de este país, donde se cotillea ¡divino y sabroso!...y el chisme se bate mejor que en ninguna otra parte…Yyy como para eso me tienen aquí, le doy un stop a este preámbulo para batirles que otro hombre que anda sonando para entrar a formar parte de la organización Miss Venezuela es el de STHEFANY GUTIÉRREZ, quien parece estar dispuesta a dejar el bajo perfil que ha tenido de un tiempito a esta parte, pues desde que dejó la soltería y luego se convirtió en madre de su primer “retoñito”, se desapareció del ojo público…aunque en los últimos meses del año pasado, dio señas de vida en algunos eventos…y hasta fue jurado de la elección de Miss Venezuela que ganó la gran Clara Vegas…¡Síii, señores!...Según se comenta en los cotarros misséricos, la Miss Venezuela 2017 entraría en la restructuración que, supuestamente, harán dentro de la estructura gerencial del primer “templete” de belleza de este país y, al igual que Andrea Rubio (Chisme que les batí en la columna ayer martes) desempeñaría un alto cargo como parte de los cambios que vendrían rodando en la quinta, si finalmente Nina Sicilia decide dejar el pelero para integrar la directiva de Cisneros Media, donde también hay cambios profundos incluyendo a Venevisión donde le pidieron la renuncia a su director Gustavo Grossman, quien trabajó hasta el pasado viernes 30 de enero…El caso es que de ser “verdura el apio”, Sthefany Gutiérrez pasará a integrar el cuadro gerencial de la organización Miss Venezuela, según rueda en el ambiente, ya que como dice el sabio refrán “Cuando el rio suena es porque hay algodón debajo del agua”…Yyy como los ·”runrunes” ruedan como la pólvora por los pasillos de todos los canales, también me llegó la onda de que HERMES RAMÍREZ vendrá a Caracas de un momento a otro para reactivar las conversaciones que sostuvo con Televen (Y con Venevisión, también) para su gran retorno a la pícola pantalla, de la cual se ha mantenido alejado desde el 4 de octubre de 2018 cuando transmitió la última edición de su programa “Código Hermes”…y después “picó los cabos” con rumbo a “Los Mayamis” donde montó su cuartel de operaciones…y desde ahí se largó a recorrer distintos países ofreciendo sus charlas esotéricas y leyendo hasta la borra del café…Bueno, según fui puesta al tanto el “Iluminado de Venezuela” que, a mediados del año pasado regresó a Caracas para reunirse con la gente del “Canal de la bolita roja”,…de la misma manera que lo hará con los “tigres” de la Colina…y si esta vez concreta “algodón con yodo” y logra que le hagan una buena propuesta no lo pensará dos veces para volver a instalarse, aquí, en Caracas…y comenzar, prácticamente de “Cero”…Yyy desde esos mismos predios también me llega la onda de que “como entre cielo y tierra no hay nada oculto”, ahora rueda la bola de que la causa, el motivo y el por qué CARMEN VILLALOBOS y Frederick Oldenburg terminaron su relación de dos años, fue porque el fablistan venezolano, ique, tiene “otra” desde finales de noviembre…y al quedar al descubierto, la susodicha ¡lo mandó palca!…aunque, por otro lado, también se comenta que la palabra matrimonio tuvo mucho que ver en ese rollo, pues él quería casarse…¡y ella nooo!, así que en vista de que no se pusieron de acuerdo, tomaron la irrevocable decisión de coger cada uno por su lado…sin embargo, la especie de que el Frederick Oldenburg le puso los cachos a su hoy ex, y anda pegado de las faldas de otra fémina, es la que más cobra fuerza en los cotarros internacionales…