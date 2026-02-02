Gobierno de Trump solicita aplazar la próxima audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores: estas son las razones

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos formalizó una solicitud para postergar la próxima comparecencia judicial en el proceso penal que se sigue contra el presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores.

El fiscal federal Jay Clayton envió una misiva al juez Alvin Hellerstein, perteneciente al Distrito Sur de Nueva York, solicitando el cambio de fecha. La sesión, que inicialmente estaba fijada para el 17 de marzo, se ha propuesto para el 26 de marzo.

Según el documento, este ajuste tiene como objetivo evitar "conflictos de agenda y problemas logísticos". La defensa de Maduro y Flores ha manifestado su consentimiento ante este requerimiento, lo que indica un acuerdo mutuo para modificar el cronograma de la corte.

Intercambio de material probatorio

El motivo principal del aplazamiento reside en la gestión de las evidencias. La fiscalía argumentó que requiere este tiempo adicional para que se "pueda producir el descubrimiento de pruebas", informó EFE.

Este procedimiento es fundamental para que el equipo legal de los acusados pueda examinar el material presentado por el Gobierno estadounidense. Una vez revisada la información, la defensa determinará qué mociones previas al juicio considera pertinente interponer ante el tribunal.

Declaraciones de Maduro en su primera comparecencia

En su primera comparecencia de enero, Maduro rechazó las acusaciones de narcotráfico presentadas originalmente durante la gestión de Donald Trump.

En dicha instancia, el acusado afirmó ser un hombre inocente, y calificó su situación actual bajo la premisa de ser un "prisionero de guerra". El traslado de Maduro a suelo estadounidense se produjo tras una orden de captura emitida por las autoridades de ese país bajo cargos federales.

