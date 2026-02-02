Reactivan mega abasto Pdval: beneficiará a 7 mil familias

Suscríbete a nuestros canales

Con una inversión de Bs. 22.073.382,00 se celebró la inauguración de un abasto tipo PDVAL en la Base Aérea Teniente Vicente Landaeta Gil de Barquisimeto.

La apertura contó con la aparición del Ministro de Alimentación, Carlos Leal Telleria, el gobernador de Lara, Comandante Luis Reyes Reyes y Yanys Agüero, Alcalde de Iribarren.

"Hemos logrado durantes los ultimos años alcanzar una soberanía alimenticia como nunca antes habiamos tenido; estos productos son el esfuerzo que se han hecho desde los productores del campo, la industria y el Gobieno Nacional, Regional y Municipal en unidad", expresó Reyes.

La apertura de este Abasto Súper PDVAL va a beneficiar a más de 7.000 familias en su punto y círculo.

Cabe mencionar que este es el establecimiento número 112 en el país, cumpliendo con las órdenes de la Presidenta Encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

