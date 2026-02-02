UNES: inicia el Proceso Académico II-2026 y abre inscripciones para nuevos estudiantes

Suscríbete a nuestros canales

La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) abrió oficialmente el Proceso Académico II-2026, invitando a jóvenes venezolanos a inscribirse en programas orientados a la seguridad ciudadana y la protección social.

Las inscripciones estarán habilitadas desde este 2 de febrero hasta el 3 de abril a través de la página oficial www.unes.com.ve. La UNES busca consolidar profesionales comprometidos con la protección ciudadana en todo el país.

Programas Nacionales de Formación disponibles

Los aspirantes pueden elegir entre los siguientes PNF:

Servicio de Policía

Servicio Penitenciario

Ciencias del Fuego y Seguridad Contra Incendios

Emergencias Prehospitalarias

Protección Civil y Administración de Desastres

Investigación Penal

Criminalística

Proceso de inscripción

Para registrarse, los interesados deben acceder al portal web, completar el formulario con sus datos personales y seleccionar el programa de su preferencia.

La UNES recomienda revisar cuidadosamente los requisitos y mantener la información correcta para garantizar la inscripción exitosa.

