UNES: inicia el Proceso Académico II-2026 y abre inscripciones para nuevos estudiantes

Este periodo académico ofrece a los estudiantes la posibilidad de formarse en áreas esenciales para la seguridad y la defensa de la comunidad.

Por Jessica Molero
Lunes, 02 de febrero de 2026 a las 01:32 pm
La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) abrió oficialmente el Proceso Académico II-2026, invitando a jóvenes venezolanos a inscribirse en programas orientados a la seguridad ciudadana y la protección social. 

Las inscripciones estarán habilitadas desde este 2 de febrero hasta el 3 de abril a través de la página oficial www.unes.com.ve. La UNES busca consolidar profesionales comprometidos con la protección ciudadana en todo el país.

Programas Nacionales de Formación disponibles

Los aspirantes pueden elegir entre los siguientes PNF:

  • Servicio de Policía

  • Servicio Penitenciario

  • Ciencias del Fuego y Seguridad Contra Incendios

  • Emergencias Prehospitalarias

  • Protección Civil y Administración de Desastres

  • Investigación Penal

  • Criminalística

 

Proceso de inscripción

Para registrarse, los interesados deben acceder al portal web, completar el formulario con sus datos personales y seleccionar el programa de su preferencia. 

La UNES recomienda revisar cuidadosamente los requisitos y mantener la información correcta para garantizar la inscripción exitosa.

