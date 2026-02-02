"¡Incorrecto!": La furiosa respuesta de Donald Trump a la broma de Trevor Noah sobre sus vínculos con Epstein

Suscríbete a nuestros canales

El enfrentamiento entre el mundo del entretenimiento y la Casa Blanca escaló la madrugada de este lunes 2 de febrero de 2026.

Tras la ceremonia de los premios Grammy, el presidente Donald Trump utilizó su plataforma Truth Social para desmentir categóricamente las declaraciones del comediante y presentador Trevor Noah, quien sugirió que el mandatario había visitado la isla privada de Jeffrey Epstein.

La controversia estalla apenas días después de que el Departamento de Justicia desclasificara millones de documentos vinculados al financiero fallecido.

"Nunca estuve cerca": La respuesta de Trump

Durante su monólogo en los Grammy, Trevor Noah mencionó a Trump y a Bill Clinton como visitantes de la isla de Epstein, lo que provocó una reacción inmediata del presidente en la madrugada del lunes.

Mentira y difamación: Trump calificó las afirmaciones de Noah como "incorrectas y difamatorias", asegurando que ni siquiera los medios de comunicación más críticos lo habían acusado formalmente de pisar la isla.

"Un momento de buen juicio": El mandatario recordó que, aunque recibió invitaciones —al igual que muchas otras figuras de Palm Beach—, decidió rechazarlas. "En uno de mis mejores momentos, la rechacé. No quería ir a su isla", declaró anteriormente en Escocia.

Silencio sobre Clinton: Aunque el presentador también implicó a Bill Clinton, Trump se limitó a decir: "No puedo hablar por Bill". Cabe destacar que el expresidente Clinton también ha negado sistemáticamente haber visitado el lugar.

Los archivos del Departamento de Justicia

La chispa que encendió el comentario de Noah fue la reciente publicación de 3 millones de páginas de archivos por parte del Departamento de Justicia el pasado viernes.

Aunque los documentos contienen referencias a múltiples figuras públicas, incluyendo a Trump y Clinton, la presencia de un nombre en los archivos no implica necesariamente la participación en delitos o la visita a la residencia de Epstein en las Islas Vírgenes.

Desde hace años, Trump ha intentado distanciarse de su antigua relación con Epstein, subrayando que su ruptura con el financiero ocurrió mucho antes de que se conocieran sus crímenes.

El peso de la cultura pop en la política

Este incidente subraya la tensa relación entre la administración actual y la industria de Hollywood. El uso de escenarios de premios globales para lanzar acusaciones sobre casos cerrados —pero aún sensibles para la opinión pública— sigue siendo una herramienta de presión que el presidente Trump no está dispuesto a ignorar sin recurrir a la vía legal o mediática.

