Cifras de Reuters: exportaciones petroleras de Venezuela crecen en enero tras reactivación de envíos directos a EEUU

Las exportaciones de crudo y combustibles de Venezuela experimentaron un salto cuantitativo durante el primer mes de 2026. Según datos recopilados por la agencia Reuters, el país alcanzó un promedio de 800.000 barriles por día (bpd), lo que representa una recuperación sustancial frente al estancamiento operativo registrado a finales del año pasado.

El factor Chevron y el mercado norteamericano

El principal motor de este crecimiento ha sido la reactivación de los despachos hacia Estados Unidos. Tras la renovación de licencias especiales, el flujo de crudo venezolano hacia refinerías en el Golfo de México se estabilizó en 250.000 bpd, el nivel más alto en los últimos 18 meses.

Mientras que los envíos a China a través de intermediarios disminuyeron, los mercados de Estados Unidos y Europa absorbieron casi el 45% de la producción exportable de enero.

El repunte también se atribuye a un esfuerzo logístico de PDVSA para movilizar crudo almacenado en el terminal de Jose, que presentaba cuellos de botella desde noviembre.

Reducción de la flota oscura

El informe de Reuters subraya un cambio de tendencia: Venezuela está migrando de las ventas en la sombra (realizadas por tanqueros que apagan sus transpondedores para evadir sanciones) hacia transacciones transparentes y directas con grandes corporaciones como Chevron, Repsol y Eni.

"La reconfiguración logística está permitiendo que el petróleo venezolano llegue a mercados de mayor valor, reduciendo los descuentos excesivos que se aplicaban anteriormente", señala el reporte.

