Día de la Candelaria: así se rinde homenaje a la Virgen del símbolo de la Luz en Venezuela

Cada 2 de febrero se celebra en Venezuela el Día de la Candelaria, en honor a la patrona de las Islas Canarias, que ha dado nombre a distintos lugares a lo largo del país.

Esta celebración marca oficialmente el final de las fiestas navideñas, y la fecha bíblica marca la purificación de María y la Presentación del Niño Jesús, cuando Simeón lo reconoció como la “luz para alumbrar a las naciones”.

Las tradiciones de la festividad católica incluyen la bendición de velas y la veneración de la patrona en localidades como la parroquia Candelaria, en el centro de Caracas; Turmero, Aragua; Bailadores, Mérida; Valencia, Carabobo y Puerto Cumarebo, en el estado Falcón.

Día de la Candelaria en Venezuela

En la capital del país, la Arquidiócesis de Caracas informó, por medio de sus redes oficiales, que, desde las 6:30 de la mañana, el templo de la Candelaria abrió sus puertas para las misas solemnes en honor a la santa patrona.

El párroco, presbítero Gerardino Barrachini, invitó a la población a participar en las celebraciones en honor a la Virgen de La Candelaria. La iglesia informó que se realizarían cinco misas solemnes en el recinto durante el día.

Por otro lado, en el pueblo de Turmero, capital del Municipio Santiago Mariño en Aragua, la iglesia matriz, ubicada frente a la plaza Mariño realizará su misa solemne con la imagen de la Virgen de La Candelaria, decorada con su atuendo tradicional y estará rodeada de flores.

En Venezuela, en este día también se acostumbra realizar la “Bajada de los Reyes” y en muchos hogares se guarda el pesebre y los adornos navideños, como fin de las festividades navideñas.

En la región de los Andes, este día se celebra la última paradura del Niño, ritual tradicional en el cual se levanta la figura del Niño Jesús sobre el pesebre, acompañado de cantos.

Una tradición de Latinoamérica

El día de la Candelaria se celebra en distintos países de Latinoamérica, entre estos, México y Perú, así como en las Islas Canarias.

En Perú, el pueblo de Puno realiza un gran concurso de danzas. Se trata de una de las festividades más grandes del continente, la cual fue declarada como patrimonio de la humanidad por la Unesco.

