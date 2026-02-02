Acribillan a joven perrocalentero frente a su vivienda: motorizados le dispararon

Suscríbete a nuestros canales

Un joven, quien trabajaba como vendedor de perros calientes, fue violentamente asesinado en una vía pública de la isla de Margarita, estado Nueva Esparta.

La víctima quedó identificada como Alejandro José Acosta González. De acuerdo con el reporte del comunicador Dexcy Guédez, el joven murió tras ser atacado a tiros en la calle Díaz frente al Mercal de Pampatar, municipio Maneiro.

Asesinaron al perrocalentero frente a su casa

Se pudo conocer que vecinos del sector indicaron que, poco antes del hecho, varios motorizados pasaron cerca de la vivienda de la víctima. Al cabo de un rato, cuando vieron a Acosta, los criminales comenzaron a dispararle.

El muchacho quedó tendido en el suelo tras recibir la ráfaga de tiros.

De acuerdo con la información que publicó Guédez, hace poco tiempo Acosta González había cumplido con una condena. Sin embargo, el joven decidió dedicarse al comercio para ganarse la vida. El muchacho salía a la calle con una carreta en la que vendía perros calientes.

Tras el ataque, sus familiares lo trasladaron a un centro de salud cercano, pero no lograron salvarle la vida.

Las autoridades locales del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, iniciaron las investigaciones correspondientes sobre este caso.

Niño falleció tras recibir un disparo de escopeta

En un hecho aislado, una tarde de juegos terminó en una terrible tragedia para una familia en el estado Guárico.

La comunidad del fundo Chivirital, ubicada en el municipio Esteros de Camaguán, quedó conmocionada tras el fallecimiento de un niño de apenas 8 años de edad, quien recibió un disparo en el pecho mientras se encontraba en su casa.

De acuerdo con los reportes policiales, el pequeño estaba junto a su hermanastro de 13 años en la sala de la vivienda cuando ambos encontraron una escopeta. En medio del juego, el adolescente accionó el arma de fuego de forma accidental, provocando la herida mortal que le quitó la vida al menor casi de manera instantánea.

