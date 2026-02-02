Incautan dinamita y drogas a banda dedicada a la extorsión: seis venezolanos detenidos

Suscríbete a nuestros canales

Al menos seis ciudadanos venezolanos resultaron detenidos durante un operativo policial contra una banda criminal dedicada a la extorsión.

De acuerdo con los reportes del caso, la Policía del Perú (PNP) capturó a un hombre identificado como José Sánchez Requena, conocido por el alias de “Malandro”, junto con cinco ciudadanos de la misma nacionalidad.

Todos los detenidos serían integrantes de la banda criminal 'Los DESSA NG', organización vinculada con bandas transnacionales, detalló la información policial.

La banda se dedicaba al sicariato y extorsión

En este sentido, la PNP anunció la captura de los integrantes de la presunta banda criminal, que tenía entre sus integrantes a varios ciudadanos venezolanos. La misma se dedicaba a la extorsión, sicariato y trata de personas, publicó RPP.

Según el reporte del coronel de la PNP Carlos Morales, jefe de la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri, se trata de la organización delictiva “Los DESSA Nueva Generación”, grupo que habría nacido como una facción de una peligrosa banda criminal transnacional.

El operativo que terminó con la captura de los seis venezolanos se realizó en un inmueble ubicado frente al mercado Los Jardines de Naranjal, en el distrito de San Martín de Porres, en la ciudad de Lima, capital de Perú.

La Policía capturó a cinco ciudadanos venezolanos, entre los que se encontraba el supuesto líder de la organización, quien responde al nombre de José Sánchez Requena.

Sánchez Requena había sido expulsado de Perú en octubre del año pasado; sin embargo, retornó para continuar con sus actos criminales, indicó el medio local.

De acuerdo con Morales, se trata de una banda criminal “que pretendía, el día de hoy, consolidar e instalar una base operativa en el distrito de San Martín de Porres”.

Identifican a los venezolanos detenidos

Detalló que Sánchez Requena había sido intervenido el año pasado en una discoteca, dentro de la cual había un búnker, conocido como El Refugio. Entonces fue expulsado del país, “sin embargo, ha retornado", dijo el funcionario.

Además, resultaron detenidas las ciudadanas venezolanas identificadas como Gabriela Montañez Andrade, Yanowsky, Salazar Briceño, Grace Mari Rivero Gómez y Dayana Márquez Palma.

Asimismo, durante la intervención, la policía incautó tres cartuchos de dinamita, celulares y ketamina, una sustancia usada para la elaboración de una droga conocida como tusi.

