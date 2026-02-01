Escondió el cadáver de su bebé en un closet: madre detenida tras el macabro hallazgo en su apartamento

Suscríbete a nuestros canales

Una mujer resultó detenida tras el macabro hallazgo del cadáver descompuesto de un bebé de un mes, la cual sería su hija. El cuerpo estaba dentro una bolsa de lona, oculta en el armario del apartamento donde residía la madre.

De acuerdo con la madre de la sospechosa, la madre no regresó a casa durante dos semanas, antes de su arresto por esconder el cuerpo, del niño.

La acusada quedó identificada como Gynae Kendall, de 25 años de edad. La mujer compareció ante el Tribunal Penal de Brooklyn, el cual le concedió la libertad supervisada y se le ordenó someterse a un examen psiquiátrico.

Encontraron el cuerpo de la bebé dentro de una bolsa en su apartamento

El Servicio de Examen Médico de la ciudad realiza la autopsia de Adonnys Kendall, el bebé de un mes de edad, para determinar cómo murió en la casa de su familia.

Según los reportes, el cuerpo no presentaba signos visibles de trauma y los análisis de sangre y tejido podrían tardar semanas en completarse.

Las autoridades llegaron al apartamento cerca de las 7:30 de la noche del pasado domingo, luego de que la madre de Kendall llamara al 911, preocupada por el bienestar de su hija.

La madre de la mujer aún no había conocido a su nieto, quien nació el 2 de diciembre, publicó El Diario NY.

Kendall estaba en su casa cuando llegaron los oficiales, pero su bebé no aparecía por ningún lado.

La madre del bebé “dio declaraciones contradictorias sobre el paradero del niño” cuando la interrogaron los oficiales.

Como parte de la investigación, los agentes que registraron el apartamento y descubrieron el cuerpo de la bebé “envuelto en una bolsa de lona dentro de un armario”.

La madre enfrenta cargos por ocultar el cadáver

La criatura recién nacida tenía los ojos hundidos, la piel descamada y un fuerte olor a putrefacción, detallaron los documentos judiciales.

No había marcas en el cuerpo del bebé y todavía no se ha aclarado cuánto tiempo llevaba muerto.

Kendall no presenta antecedentes penales, de acuerdo con las autoridades. Hasta el momento, solo se le acusó de ocultar un cadáver humano. La muerte de la bebé tomó a los vecinos por sorpresa.

La vecina Niaz Femd, que vive en el mismo piso que la madre, dijo que raramente veía a la mujer.

“De octubre a enero, la vi unas dos veces saliendo del ascensor”, manifestó Femd. “¿Quiénes vivimos al lado y en qué se está convirtiendo todo esto?”.

