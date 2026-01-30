Hombre asesina a joven madre tras la ruptura de su relación: el agresor habría huido del país

Suscríbete a nuestros canales

Una mujer, madre de dos niños, fue violentamente asesinada por su expareja, quien se negaba a aceptar el final de su relación.

De acuerdo con los reportes del crimen, la víctima quedó identificada como Laura Acevedo, una joven madre, quien era ingeniero en Informática de profesión, trabajadora del hospital de Colón y estudiante de la Especialización en Gestión de Salud Pública de Corposalud.

Mató a su expareja dentro de su vivienda

Según la publicación del medio digital Última Página Táchira, la expareja de Acevedo, un hombre identificado como Carlos Hernández, fue quien agredió fatalmente a la mujer y, tras cometer el crimen huyó.

Tras conocer se sobre el lamentable incidente, las autoridades habrían iniciado la búsqueda del presunto homicida. El crimen se registró en San Juan de Colón, municipio Ayacucho del estado Táchira.

Se pudo conocer que la mujer fue violentamente agredida en horas de la mañana de este jueves, dentro de su residencia, en la calle 9 de Colón.

El agresor habría salido del país tras cometer el crimen

Al parecer, la ruptura de la relación sentimental de la pareja, la cual se dio por decisión de Laura, habría sido el motivo que desató la ira de Carlos. En consecuencia, el hombre actuó de manera violenta y optó por quitarle la vida a su excompañera tras sostener una acalorada discusión.

Presuntamente, tras cometer el crimen, el hombre habría huido hacia la frontera con Colombia, con la intención de abandonar el país.

