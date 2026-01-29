Encuentran el cuerpo de un joven venezolano que estaba desaparecido en Florida

Suscríbete a nuestros canales

El hallazgo del cadáver de un joven de 18 años en la costa de Clearwater puso fin a las labores de rastreo iniciadas el pasado fin de semana en el condado de Pinellas. El fallecido, identificado como Elías Lara Vargas, de nacionalidad venezolana, desapareció mientras realizaba actividades recreativas en el mar cerca de la isla Honeymoon.

Detalles del incidente en el mar

El suceso ocurrió el pasado 18 de enero cuando Lara Vargas se encontraba en el agua en compañía de otras dos personas. Según los reportes preliminares, el grupo utilizaba kayaks cuando las condiciones del oleaje complicaron la navegación. Tras perderse el contacto con el joven, se desplegó un operativo de seguridad que abarcó varios sectores de la bahía hasta dar con su ubicación en la orilla de la playa.

Testimonios y estado de la investigación

La oficina del Alguacil del condado de Pinellas mantiene abierta la investigación para determinar las causas exactas del deceso. De acuerdo con las versiones recabadas en el sitio, los involucrados no portaban el equipo de seguridad adecuado al momento del accidente.

Las autoridades evalúan la secuencia de eventos que llevaron al hundimiento de las embarcaciones ligeras. Uno de los sobrevivientes declaró:

"Una ola volcó mi kayak y tuve que nadar hacia la orilla. Perdí de vista a Elías y a la otra muchacha. Sus kayaks se hundieron y no tenían los chalecos puestos", declaró Frank Feila, sobreviviente del incidente.

La familia abrió una recaudación de fondos para cubrir los gastos del sepelio y el traslado de sus restos. La meta se fijó para ayudar a su madre, quien reside en Florida. La oficina del Alguacil del Condado de Pinellas aún no ha cerrado el caso, ya que esperan los resultados finales de la autopsia para confirmar la causa técnica de la muerte.

