Beneficios para familiares de fallecidos en EEUU: guía para entender la elegibilidad y cómo aplicar

Suscríbete a nuestros canales

En Estados Unidos (EEUU) ciertas personas que pierden a un ser querido pueden tener acceso a ciertos beneficios posteriores al fallecimiento, descubra de qué se trata y quienes son elegibles.

Los beneficios por fallecimiento de un ser querido en EEUU, especialmente a través de la Administración del Seguro Social (SSA), están diseñados para ayudar a los familiares que dependen del trabajador fallecido.

El más importante de todos son los beneficios principales del Seguro Social, pero hay otras posibles fuentes de asistencia que varían según la situación.

Qué beneficios se pueden recibir tras el fallecimiento de un familiar

Beneficios para veteranos y militares: la Administración de Veteranos de EE. UU. (VA) ofrece beneficios a los cónyuges e hijos sobrevivientes de veteranos o militares en servicio activo.

Compensación por fallecimiento para empleados federales: el Departamento de Trabajo (DOL) tiene programas para los sobrevivientes de empleados federales que fallecieron en el cumplimiento de su deber.

Compensación al trabajador (Workers' Compensation): si el fallecimiento fue el resultado de una lesión o enfermedad relacionada con el trabajo, la compensación al trabajador estatal puede proporcionar beneficios.

Seguro de vida: Si el difunto tenía una póliza de seguro de vida, los beneficiarios designados pueden presentar una reclamación.

Asistencia por gastos funerarios: algunos estados, condados u organizaciones benéficas pueden ofrecer ayuda para cubrir los costos del funeral.

En este punto es importante conocer que el portal de USAGov cuenta con un “Buscador de Beneficios” que puede ayudar a identificar posibles programas de ayuda.

“Sentimos su pérdida. Encuentre beneficios del gobierno durante este tiempo difícil. Por favor responda unas preguntas para recibir su lista de posibles programas de ayuda del Gobierno”, señalan.

Utilizarlo es sencillo, debe responder a una serie de preguntas para obtener la lista de beneficios a los que puede aplicar y puede recibir guía para presentar su solicitud a cada agencia: Buscador de beneficios: muerte de un ser querido | USAGov.

Beneficios por Seguro Social

Este es el beneficio habitual al que más personas son elegibles para aplicar en EEUU tras la muerte de un familiar directo.

Están diseñados para ayudar a los familiares que dependían del trabajador fallecido, pero debe tener presente que el fallecido debe haber trabajado y pagado impuestos del Seguro Social por un tiempo determinadp, para que sus familiares califiquen para estos beneficios.

En este sentido, la SSA ofrece dos tipos de beneficios principales:

*Pago Global Único por Fallecimiento (Lump-Sum Death Benefit - LSDP)

- Beneficio: Un pago único de $255.

- Elegibilidad:

Un cónyuge sobreviviente que vivía con el trabajador fallecido.

Si vivían separados, un cónyuge que estaba recibiendo ciertos beneficios del Seguro Social en el registro del difunto.

Si no hay cónyuge elegible, el pago puede ir a un hijo que cumpla con los requisitos para recibir beneficios para sobrevivientes.

*Beneficios Mensuales para Sobrevivientes

- Beneficio: pagos mensuales que son un porcentaje del beneficio básico del Seguro Social del trabajador fallecido.

- Elegibilidad: los beneficiarios deben haber sido dependientes del trabajador fallecido.

Cónyuge sobreviviente:

+ Tener 60 años o más (o 50 años o más si tiene una incapacidad).

+ Cualquier edad si está cuidando a un hijo del difunto que sea menor de 16 años o esté incapacitado y reciba beneficios por hijos.

+ Un excónyuge sobreviviente puede calificar bajo ciertas circunstancias (generalmente si el matrimonio duró 10 años o más y no se ha vuelto a casar antes de cierta edad).

Hijos:

+ Hijos solteros menores de 18 años (o hasta 19 años si están asistiendo a la escuela primaria o secundaria a tiempo completo).

+ Hijos solteros de cualquier edad si la incapacidad comenzó antes de los 22 años.

Padres dependientes:

+ Tener 62 años o más y haber sido dependientes del trabajador fallecido para su manutención.

Acceso a los beneficios de la SSA: proceso

Reportar el Fallecimiento:

A menudo, la funeraria informa el fallecimiento a la SSA. Sin embargo, si usted necesita reportar la muerte o iniciar la solicitud, debe llamar a la SSA o visitar una de sus oficinas.

No se aceptan reportes por internet ni correo electrónico.

El número de teléfono general de la SSA es 1-800-772-1213 (oprima el 7 para español). Si tiene problemas de audición o es sordo, llame al TTY 1-800-325-0778.

Solicitar los Pagos:

Debe solicitar el Pago Global Único por Fallecimiento dentro de los 2 años posteriores a la fecha del fallecimiento.

La solicitud para los Beneficios Mensuales para Sobrevivientes no está disponible en línea; debe realizarse por teléfono o en persona en una oficina de la SSA.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube