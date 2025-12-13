¡Movilización 13-D! Marchas en Caracas y Miranda: aquí las rutas alternas

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 13 de diciembre, se llevará a cabo una movilización popular en Caracas y Miranda con el objetivo de protestar contra la injerencia que el Gobierno de Estados Unidos intenta perpetrar en Venezuela.

La marcha también buscará rechazar los actos de "piratería" ejecutados por Washington para robar el petróleo venezolano.

Marchas en Caracas y Miranda este 13 de diciembre

Los puntos de concentración se han organizado en múltiples parroquias de Caracas y en el estado Miranda.

En la ciudad capital, se han establecido varios focos de concentración con distintos destinos:

Punto 1: La marcha saldrá desde la Plaza la Concordia y tendrá como destino la Plaza Miranda, ubicada frente a la avenida Baralt.

Punto 2: Se establecerán concentraciones paralelas en Los Magallanes de Catia y en el sector de La Vega.

Punto 3: Otra movilización importante iniciará su recorrido desde la Plaza Candelaria.

Punto 4: Un grupo de ciudadanos partirá desde el sector San José de la parroquia Petare y marchará hasta el barrio 24 de Julio.

¿Cuáles son las vías alternas?

Las siguientes rutas son las alternativas sugeridas para evitar las movilizaciones que se concentran en el centro (Plaza Candelaria, Plaza Concordia, Avenida Baralt, Avenida Universidad).

Avenida Boyacá (Cota Mil) Autopista Gran Cacique Guaicaipuro Avenida Francisco de Miranda Avenida Lecuna Avenida Victoria y Nueva Granada

