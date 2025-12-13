Cae el primer detenido por disturbios en la visita de Messi a la India: denuncian estafa y mala logística

Suscríbete a nuestros canales

La visita de la estrella del fútbol mundial, Lionel Messi, a Calcuta, India, este sábado, terminó en serios disturbios, cuando fue recibido con euforia por miles de fanáticos.

El caos se apoderó del estadio Salt Lake de Bengala Occidental, donde los asistentes que habían pagado más de cien dólares por una entrada, denunciaron una estafa por la brevedad del acto, ya que Messi apenas dio una vuelta al campo y se marchó.

De acuerdo con La Jornada, este descontento masivo desencadenó incidentes violentos, con el público destrozando y lanzando objetos al césped.

Breve saludo y partida anticipada

Según informaron los medios locales, la frustración se desató cuando el futbolista dio un rápido paseo alrededor del campo saludando a los asistentes y abandonó inmediatamente el estadio.

Estaba previsto que Messi, jugara un breve partido de exhibición, lo cual no sucedió, provocando la sensación de haber sido engañados entre los miles de aficionados presentes.

Comienzan los disturbios en las gradas

La decepción se tornó en rabia y vandalismo. Los asistentes, muchos de ellos luciendo camisetas del jugador, arrancaron asientos de las gradas y los lanzaron al terreno de juego, junto con botellas de agua.

Algunos seguidores también invadieron el campo, lo que evidenció el desorden total en la organización del evento.

La indignación de los fanáticos fue palpable. "Ver a Messi era un sueño. Pero no tuve la oportunidad de verlo debido a la desorganización en el estadio", lamentó un empresario local.

Otro aficionado se quejó ante la agencia PTI de que, mientras él no pudo ver a la estrella, la policía encargada de la seguridad se dedicaba a tomarse fotos con el jugador.

Detenido el jefe de la organización

Las autoridades reaccionaron ante el desastre. Un responsable de la policía estatal anunció la detención del jefe de la organización del evento.

La jefa de gobierno de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, se declaró "conmocionada" por el manejo del acto y pidió "sinceras disculpas" a Messi y a los aficionados, asegurando haber iniciado una investigación. La policía evalúa cómo se podrá realizar el reembolso de las entradas a los afectados.

Antes de los incidentes, la ciudad había inaugurado una inmensa estatua de veintiún metros de Messi alzando la Copa del Mundo.

El jugador, junto a sus compañeros del Inter Miami, Rodrigo de Paul y Luis Suárez, debe continuar su gira por las ciudades de Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi, pese al desafortunado inicio en Calcuta.

