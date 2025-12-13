Operación Vuelvan Caras 2025: FANB destruye dos aeronaves asociadas al narcotráfico

Suscríbete a nuestros canales

En el marco de la Operación Vuelvan Caras 2025, las fuerzas de seguridad y defensa lograron un nuevo golpe al narcotráfico transnacional en el estado Apure.

Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), de la Redi Los Llanos, de la PNB y del Comando Nacional Antidroga desmantelaron y destruyeron un campamento logístico que operaba con una pista no autorizada en el municipio Rómulo Gallegos.

FANB destruye dos aeronaves asociadas al narcotráfico

El Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Larez, informó detalles del procedimiento a través de sus redes sociales.

Al respecto, precisó que Unidades de Reacción Rápida mixtas (URRA) ejecutaron las labores de búsqueda, detección y corte de actividades ilícitas.

Hernández Larez indicó que durante la actuación se hallaron y destruyeron dos aeronaves que se encontraban ocultas: una con las siglas YV-2221 y la segunda con la identificación YV-795.

Con la destrucción de estas dos aeronaves, se actualizan las cifras totales de la lucha contra el narcotráfico aéreo en Venezuela.

Por lo que las naves destruidas suman 421 en total desde el año 2012.

Mientras que durante el año 2025, se han neutralizado 30 aeronaves asociadas a actividades ilícitas.

También visite nuestra sección de Nacionales.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube