Paro armado en Colombia: activan millonaria recompensa por este miembro del ELN

Suscríbete a nuestros canales

Colombia se enfrenta a un nuevo episodio de riesgo tras el anuncio del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de un paro armado nacional de 72 horas.

De acuerdo con la agencia EFE, la medida con la que iniciará el próximo domingo a las 6:00 de la mañana, fue justificada por la guerrilla como una protesta contra supuestas intervenciones de EEUU en la región.

Ante la gravedad del anuncio, el Gobierno respondió con un inmediato despliegue de su fuerza pública para contrarrestar la amenaza.

Despliegue militar para neutralizar la amenaza

El ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, anunció el despliegue de tropas y la alerta máxima de todos los militares y policías del país para enfrentar el paro armado.

El objetivo principal es "neutralizar esta amenaza que tanto daño le ha hecho a Colombia" y garantizar la libre movilización. Sánchez calificó la acción del ELN como un "constreñimiento criminal" y aseguró que la fuerza pública estará en cada rincón del país para proteger a la ciudadanía.

Recompensas por cabecillas guerrilleros

En su intervención, el jefe de Defensa reveló que existen altas recompensas por la captura de cabecillas del ELN. Específicamente, mencionó que se ofrecen hasta 5.000 millones de pesos por información que permita ubicar y llevar ante la justicia a alias “Pablito”.

ELN justifica la acción en "Intervención Imperialista"

El grupo armado ilegal, a través de su dirección nacional, argumentó que el paro armado es una protesta de las "fuerzas populares colombianas" contra lo que llamaron "amenazas de intervención imperialista" de EEUU.

Según el comunicado de la guerrilla, esto forma parte de un supuesto "plan neocolonial de Trump" que pretende afianzar su influencia en América Latina y el Caribe.

En este contexto, el ELN defendió la necesidad de que “las decisiones sobre el país las tomemos en Colombia y no en Washington”.

En noviembre, la guerrilla ya había cuestionado ataques de las fuerzas militares estadounidenses contra embarcaciones presuntamente ligadas al narcotráfico, acciones que, según el ELN, dejaron más de 80 muertos y solo buscan "intimidar y chantajear para imponer sus lógicas de saqueo”.

El paro finalizará el miércoles 17 a la misma hora en que comenzó.

Advertencia de no movilizarse en carreteras

En su mensaje, el ELN pidió a la población abstenerse de movilizarse "por las carreteras y ríos navegables" durante las 72 horas del paro.

Aunque aseguraron que respetarán a los "civiles y sus bienes", advirtieron que no harán lo mismo con "los saboteadores". Además, pidieron a los ciudadanos no mezclarse con los militares para evitar "accidentes".

El anuncio de este paro armado se produce en un momento crítico, ya que los diálogos de paz entre el Gobierno y el ELN se encuentran estancados.

Visita nuestra sección: Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube