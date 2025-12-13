Maduro: Algunos no comprenden que su fórmula de chantaje y mentiras no funcionan con nosotros

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, arremetió este viernes contra los medios de comunicación de Estados Unidos (EEUU) quienes “no comprenden que su fórmula de chantaje y mentiras no funciona con nosotros”.

"Los estúpidos del norte que se la pasan opinando y escribiendo en los medios. No pueden entendernos, muchachos. Me perdonan si me exaspero, pero es que cargo una rebeldía y una indignación muy grande todo el día en mi corazón, solo aplacada por el inmenso amor que tengo por Venezuela y por el inmenso logro que estamos obteniendo todos los días en el campo de la economía, de la sociedad, de la ciencia"

Afirmó que Venezuela está "construyendo el modelo de sociedad hermosa que se merece nuestro pueblo".

Para consolidar ese modelo, el jefe de Estado presentó tres elementos que, a su consideración, permitirán que Venezuela avance “con pies propios” hacia un desarrollo independiente.

En tal sentido, detalló que el primero consiste en aprender los conocimientos, experiencias y avances internacionales de todos en el mundo, con el fin de enriquecer la formación venezolana.

Mientras que el segundo elemento es impulsar la producción nacional, desarrollar capacidades internas y promover la innovación desde el territorio.

Finalmente, el tercer punto es no depender de nadie en ningún aspecto, por lo que expresó la necesidad de orientar el desarrollo científico, tecnológico y productivo del país.

“Resultado, independencia, tranquilidad y felicidad para construir nuestra propia sociedad”, concluyó Maduro.