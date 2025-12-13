¿Tu auto infringe la ley en Florida? Revisa cómo llevas tu matrícula o podrías pagar $5.000 de multa

Suscríbete a nuestros canales

La policía de Florida intensifica la vigilancia en las carreteras para aplicar con rigor la ley HB 253, una normativa que penaliza el uso de cualquier objeto que obstruya la visibilidad de la matrícula vehicular.

Esta medida transforma simples accesorios decorativos en una fuente directa de multas y problemas legales para los conductores, eliminando los periodos de advertencia previos según reseñan medios locales como el Palm Beach Post.

Las autoridades buscan garantizar que ningún marco, cobertor o diseño interfiera con la lectura de los números, las letras o la calcomanía de registro, convirtiendo un detalle estético mal colocado en un riesgo importante para el bolsillo y la libertad de los ciudadanos.

Normativa

El estatuto clasifica la posesión de dispositivos diseñados para ocultar placas como un delito menor de segundo grado, sancionado con multas de hasta $500 y penas de cárcel de hasta 60 días.

La normativa prohíbe terminantemente los cobertores de policarbonato, sprays antirreflejos y marcos gruesos que bloqueen ángulos de visión, aunque permite bordes delgados que respeten la integridad visual de la información oficial.

La Asociación de Sheriffs de Florida aclaró que sus marcos institucionales cumplen con los requisitos, calmando la incertidumbre de los propietarios que temían sanciones por mostrar apoyo a las fuerzas del orden mientras conducen.

Recomendaciones

Los expertos recomiendan realizar una inspección inmediata del vehículo y retirar cualquier accesorio que toque los caracteres o la fecha de expiración para evitar detenciones innecesarias.

Esta legislación surge como respuesta al aumento de conductores que intentan evadir peajes y cámaras de semáforo mediante tecnología de ocultamiento, por lo que los oficiales mantienen tolerancia cero ante obstrucciones deliberadas.

La recomendación final insta a evitar diseños tridimensionales o tintados y priorizar la legibilidad total, ya que la ley protege la identificación del automóvil por encima de la personalización estética.

