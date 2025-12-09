Anuncian el próximo pago de la cuarta porción del bono de fin de año para sector educativo

Suscríbete a nuestros canales

Este martes 9 de diciembre, la dirección de Recursos Humanos de la Universidad del Zulia compartió información sobre el próximo pago de la cuarta porción del bono de fin de año para este sector.

En ese sentido, a través de un comunicado indicaron que se llevó a cabo el proceso de carga para su posterior ejecución a través del Sistema Patria.

Pago de la cuarta porción del bono de fin de año

"Luego de recibir instrucciones por parte de la OPSU", se procedió a cargar la cuarta porción del bono de fin de año, equivalente a un 25%, a la espera de la ejecución por parte del Sistema Patria", anunció la casa de estudios en el escrito.

El pasado 28 de noviembre, se ejecutó el proceso de pago de la tercera porción (25%) de los aguinaldos para los trabajadores del sector universitario.

Este desembolso del bono de fin de año se realizó a través del Sistema Patria y se acredita directamente en las distintas cuentas bancarias de los beneficiarios.

El monto que se otorgó se calculó con una fracción del aguinaldo oficial, tomando como base el salario fundamental del personal activo, al cual se le suman las primas y compensaciones que integran su sueldo completo.

En tal sentido, se debe recordar que la base para calcular este aguinaldo es la escala salarial de cada trabajador.

Por lo que esto significa que el cálculo respeta la estructura de cargo y antigüedad.

También puede visitar nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube