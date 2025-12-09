La UNESCO toma una decisión clave que cambia el futuro del joropo venezolano

Suscríbete a nuestros canales

La reciente decisión de la UNESCO de incorporar al joropo venezolano en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial ha sido celebrada como un hito nacional. El anuncio, realizado durante una sesión en la India, confirmó que todas las variantes de este género fueron aceptadas sin objeciones, lo que demuestra su relevancia cultural y su arraigo dentro de la identidad venezolana.

Asimismo, el ministro Ernesto Villegas destacó que este reconocimiento impulsa la proyección del país a nivel internacional. Recordemos que la propuesta presentada por Venezuela en 2023 recibió respaldo total del Comité Intergubernamental, que valoró la riqueza histórica y musical de este género tradicional.

La UNESCO subrayó que el joropo refleja la mezcla cultural que ha definido al país desde el siglo XVII y lo consideró una expresión que integra música, baile, canto y poesía. Esta diversidad fue uno de los aspectos que garantizaron su aprobación inmediata.

El ministro Villegas recordó que el joropo continúa vivo en comunidades, festividades y celebraciones espontáneas a lo largo del territorio venezolano. Sus múltiples variantes regionales, llanera, central y oriental, mantienen un legado que se fortaleció con el tiempo.

Impacto del logro del joropo para las nuevas generaciones

El reconocimiento de la UNESCO representa una oportunidad para ampliar proyectos educativos y programas de preservación. Artistas, músicos y cultores recibirán mayor visibilidad y respaldo institucional, lo que permitirá reforzar el aprendizaje del joropo en escuelas, academias y espacios comunitarios.

Por tanto, el ministro pidió celebrar este logro e invitó a creadores de todas las regiones a proteger este patrimonio.

