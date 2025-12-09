Maduro anuncia una de las líneas estratégicas del gobierno para 2026

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este lunes la tercera línea estratégica para 2026, que consiste en el fortalecimiento del Sistema de Autogobierno.

Durante un encuentro del Sistema Nacional del Gobierno Popular, el jefe de Estado explicó que dicha estratégia orientará las acciones públicas a través de las Salas de Autogobierno de las Comunas, consolidando el Poder Popular

“Tenemos que ser a partir de hoy un gobierno de transición comunal al socialismo, apoyado en las 5.336 salas de autogobierno del país”, indicó Maduro.

Por ello, Maduro detalló el resto de las líneas estratégicas, cuáles son:

Garantizar recursos en todo el país, para que se financien los dos proyectos más votados en todas las comunidades.

Fortalecer el Sistema de Planificación y Acción de las Comunas, combinandoló con el Sistema Comunal 1×10 del Buen Gobierno, las Agendas Concretas de Acción (ACA), Mapa de los Sueños y del Plan de las 7 Transformaciones.

Dar un mayor impulso a la economía comunal.

Fortalecer la Red de Misiones y Grandes Misiones, para que estos programas sociales puedan llegar a muchos más beneficiarios.

Expandir los procesos de formación y comunicación en las comunidades.

Realizar el concurso de los Cuadrantes de Paz, y pidió que exista al menos uno por circuito comunal.

Estas líneas de acción deberán ser impulsadas por su buró político, con el fin de que plasmen las teorías y acciones, así como obtengas los resultados en la dotación “de más poder al pueblo”.