Uso de criptomonedas en comercios venezolanos supera expectativas: Consecomercio lanza advertencia

José Gregorio Rodríguez, presidente de Consecomercio, destacó que los comercios y empresas en Venezuela están adoptando cada vez más las criptomonedas y plataformas digitales.

Según las palabras del empresario, dicha tendencia ha superado las expectativas iniciales, consolidándose como un recurso valioso para agilizar transacciones y diversificar métodos de pago en el país.

De acuerdo con Rodríguez, más del 30% de los comercios, servicios y empresas establecidas en Venezuela utilizan criptoactivos para facilitar sus operaciones. Aunque la mayoría de las transacciones todavía se realizan en bolívares, la combinación con pagos digitales se ha convertido en una alternativa estratégica para el sector privado.

El dirigente señaló que las plataformas digitales funcionan como una herramienta para reducir riesgos y optimizar procesos financieros.

Por ende, Consecomercio estima que la actividad comercial del país podría registrar un incremento de hasta 10% en 2025 en comparación con 2024. Esta proyección se apoya en la integración de métodos de pago tradicionales y digitales, lo que impulsa la circulación de productos y servicios en distintos sectores.

Finalmente, José Gregorio Rodríguez enfatizó que las criptomonedas no buscan reemplazar la moneda nacional, sino complementarla.

