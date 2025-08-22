De emprendedor a empresario: la nueva plataforma de Consecomercio que promete transformar negocios

Suscríbete a nuestros canales

Consecomercio presentará la plataforma “Trasciende +” que tiene el fin de impulsar el crecimiento empresarial, facilitar el acceso al financiamiento y promover la afiliación gremial como vía de formalización.

Así como busca conectar el talento emprendedor con empresas consolidadas y gremios sectoriales, en un entorno diseñado para generar resultados medibles en la Venezuela 2025.

Todo a través de cuatro líneas programáticas: Impulso, Modelos, Capital y Afiliación, con las que abordarán sectores con alta tracción como tecnología, industria, turismo, construcción, inmobiliario, agro, banca y seguros primordialmente.

Este evento, que articulará formación, networking y afiliación gremial, se llevará a cabo entre el 9 y el 11 de octubre de 2025 en el Gran Salón Contemporáneo del Centro Comercial Líder, en Caracas, refiere Unión Radio.

Además, contará con un espacio donde se presentarán experiencias exitosas para impulsar la formación integral de los emprendedores, la innovación y sostenibilidad en las empresas con la participación activa del sector público, zona de negocios, alternativas de inversión y financiamiento para el sector privado a través de la banca.

Registro en la plataforma

La meta de Trasciende + es alcanzar como mínimo por cada jornada 600 registros, con al menos 65 % de asistencia efectiva y concretar más de 100 citas de negocio durante las dos jornadas intensas de trabajo.

De acuerdo con nota de prensa de Consecomercio, el registro es obligatorio, cortesía de los patrocinadores del evento.

En tal sentido, reitera su invitación a líderes gremiales y empresariales a participar en este espacio único de aprendizaje, diálogo y reconocimiento.