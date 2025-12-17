Sepa dónde comprar el "Combo Hallaquero" por solo Bs 2.000: qué productos trae

Suscríbete a nuestros canales

Los venezolanos y venezolanas que buscan adquirir un combo hallaquero de forma económica tienen una opción en la que solo deben invertir 2.000 bolívares.

Por lo que el próximo sábado 20 de diciembre, los habitantes de la parroquia Antímano y zonas adyacentes podrán acceder a una jornada especial de abastecimiento navideño.

El mercado se instalará en la Av. Intercomunal de Antímano, específicamente frente a la estación del Metro Carapita.

Sepa dónde comprar el "Combo Hallaquero" por solo Bs 2.000

La oferta principal destaca por su capacidad de rendimiento, diseñada para la economía familiar con un total de 20 ingredientes esenciales.

El kit ofertado por el Ejecutivo está calculado para la elaboración de 30 hallacas e incluye desde la proteína y la harina hasta los aliños y el pabilo necesarios para la tradición decembrina.

El combo incluye:



* Harina

* Pollo

* Cerdo

* Carne de res

* Cilantro

* Cebollín

* Ají dulce

* Ajo

* Ajoporro

* Pimentón

* Cebolla

* Pasitas

* Aceitunas rellenas

*Alcaparras

* Sal

* Adobo completo

* Rollo de pabilo

* Hojas de hallacas

* Comino

*Onoto en granos

La jornada iniciará a las 9:00 am y se extenderá hasta las 3:00 pm.

De igual modo, Antímano recibe el concierto "Navidad en Paz con Nicolás" este 20 de diciembre con sorteo de electrodomésticos.

Por lo que el público podrá disfrutar de una variada cartelera musical que incluye:

Gaiteros de Yiyo.

Eukarys, conocida como "la Nena Sexy de la Salsa".

Dany Rojas y su propuesta de vallenato.

24K Vallenato.

También puede visitar nuestra sección de Nacionales.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube