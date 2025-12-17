Secretario General de la ONU se solidariza con Venezuela y pide evitar una escalada de confrontación

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo este miércoles una conversación telefónica con el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, para advertir sobre una escalada de amenazas que, según denunció, comprometen la estabilidad y la paz regional.

De acuerdo al comunicado publicado por el Ministro Yván Gil, en la llamada, el jefe de Estado venezolano rechazó afirmaciones realizadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en redes sociales, donde atribuyó a su país la propiedad del petróleo, los recursos naturales y el territorio venezolano.

Asimismo, el presidente también mencionó que dichas posturas fueron respaldadas por el funcionario estadounidense Stephen Miller, quien aseguró que la industria petrolera venezolana pertenecía a Estados Unidos. Según Maduro, estas declaraciones refuerzan una narrativa de dominación que debe ser condenada por los organismos multilaterales.

Además, denunció ante el Secretario General de la ONU una intensificación de campañas de desinformación y amenazas militares, así como hechos que calificó como piratería moderna, entre ellos el abordaje de un buque que transportaba petróleo venezolano comercializado de forma legítima.

Respuesta del Secretario General de la ONU ante amenazas de Donald Trump contra Venezuela

Por su parte, el Secretario General de la ONU, António Guterres, reafirmó su compromiso con la Carta de las Naciones Unidas y el respeto al derecho internacional.

Expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y subrayó la necesidad de evitar cualquier escalada de confrontación, advirtiendo que un conflicto armado en la región carecería de justificación y tendría graves consecuencias.

Asimismo, informó que dará seguimiento al caso en el Consejo de Seguridad, promoviendo la desescalada y llevando el caso a la vía diplomática.

