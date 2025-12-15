Fin de las lluvias en Venezuela: Inameh reporta que empieza el período seco y hace recomendaciones

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH), informó el cierre oficial de la temporada de lluvias 2025 en Venezuela, ciclo que tradicionalmente se extiende de mayo a noviembre, y está ligado a la dinámica del océano Atlántico y su final coincide con el término del período de huracanes.

"Con la gradual disminución de las precipitaciones y el regreso del cielo despejado, el país inicia la transición hacia el periodo seco", detalló el ente, a través de sus redes sociales.

De igual manera, el Inameh detalló que, durante este 2025, la formación de ondas tropicales estuvo ligeramente por debajo de lo estimado. "Se esperaban entre 55 y 60 ondas, pero se formaron 53. De estas, 40 lograron pasar por el territorio nacional, una cifra que se encuentra dentro del rango pronosticado".

Seguirá el monitoreo de cara al período de lluvias 2026

Por último, aclararon que el inicio del período seco, no significa que las medidas preventivas deban detenerse, y por el contrario, los mantenimientos a infraestructuras, evaluación de riesgos para identificar y tomar acciones correctivas en zonas vulnerables durante las lluvias, seguirán siendo prioridad.

"El Inameh continuará su vigilancia climática durante el período seco, monitoreando factores como la temperatura del mar que darán pistas para la próxima temporada de lluvias en 2026, así como el reisgo de incendios forestales", finalizó el ente.

También visite nuestra sección: Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube