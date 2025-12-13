Lluvias de estrellas: ¿Se podrán ver las Gemínidas en Venezuela este 13 y 14 de diciembre?

Suscríbete a nuestros canales

La esperada lluvia de meteoros Gemínidas, considerada una de las más espectaculares del calendario, tendrá su máximo apogeo en la noche de este sábado 13 al domingo 14 de diciembre de 2025.

Sin embargo, las condiciones meteorológicas en Venezuela serán variables y podrían dificultar la observación en varias zonas del país.

¿Se podrán ver las Gemínidas en Venezuela este 13 y 14 de diciembre?

De acuerdo con el pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), la visibilidad podría verse comprometida en las siguientes regiones durante la noche:

Se estima un incremento nuboso con lluvias y algunos chubascos en zonas de Zulia y los Andes, así como en el oeste de Apure y Barinas. Esta nubosidad, causada por la vaguada monzónica, podría dificultar o impedir la visibilidad de los meteoros.

También se esperan lluvias en la Guayana Esequiba, Monagas, Sucre, sur de Bolívar y Amazonas.

El este de Falcón y Yaracuy también tendrán incremento de nubosidad.

Recomendaciones para el avistamiento

Para tener la mejor oportunidad de ver las Gemínidas, los observadores deben:

Buscar un lugar con la menor contaminación lumínica posible. Observar el cielo hacia el punto donde el pronóstico indique cielo parcialmente nublado o despejado. Mirar al cielo en las horas de la madrugada, después de la medianoche, cuando el radiante de la lluvia de meteoros esté más alto en el firmamento.

Las Gemínidas destacan por su intensidad y por las largas estelas que dejan. Pueden aparecer en tonos blancos, amarillos, rojizos, verdes o incluso azulados.

Los astrónomos sugieren esperar unos 20 minutos para que la vista se acostumbre a la oscuridad. Con esa adaptación, los meteoros se distinguen con mucha más claridad.

