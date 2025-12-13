Comienza 2026 con empleo en Canadá: el programa que ayuda a miles de hispanos

Suscríbete a nuestros canales

El Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá (PTAT) cumple 51 años como uno de los mecanismos de movilidad laboral más estables entre ambos países.

Miles de mexicanos viajan cada año a distintas provincias canadienses para laborar por temporadas específicas, y ante el interés creciente por saber cómo conseguir un empleo agrícola en 2026, surgen dudas sobre los requisitos y la forma correcta de aplicar.

Qué es el PTAT y quién puede participar

El PTAT —conocido en Canadá como Seasonal Agricultural Worker Program (SAWP)— conecta a empleadores agrícolas que enfrentan escasez de mano de obra con trabajadores extranjeros disponibles para cubrir esas vacantes.

Según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en 2025 más de 25 mil mexicanos obtuvieron una colocación temporal con estancias que van de 1.5 a 8 meses en provincias como Ontario, Quebec, Columbia Británica, Alberta, Nueva Escocia, Manitoba, Islas Príncipe Eduardo, Saskatchewan, New Brunswick y Newfoundland.

El acceso al programa está limitado a ciudadanos de países participantes, entre ellos México, Jamaica, Trinidad y Tobago, Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, Granada, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas.

Requisitos para aplicar en 2026 y cómo iniciar el proceso

Para los solicitantes mexicanos, el proceso de reclutamiento se realiza únicamente a través del Servicio Nacional del Empleo (SNE) y no por medio de embajadas o empleadores directos.

Para ser candidato, se exige vivir en zona rural; ser campesino, jornalero o tener experiencia agrícola; tener entre 22 y 45 años; contar con escolaridad mínima de tercero de primaria y máxima de tercero de secundaria; y ser casado, vivir en unión libre o, en caso de ser soltero, demostrar dependientes económicos.

Los interesados pueden iniciar el trámite consultando el portal del SNE, llamando al 800-841-2020, escribiendo al WhatsApp 55-7335-6824 o acudiendo a las oficinas estatales de empleo de lunes a viernes entre las 8:00 y 18:00.

