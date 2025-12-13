Horóscopo del 13 de diciembre: Dios te sigue abriendo caminos

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Este es el momento perfecto para avanzar con determinación y desbloquear todo aquello que había quedado en pausa. Estás recibiendo un impulso poderoso gracias a un excelente trígono con Marte que te brinda energía, coraje y dirección. No desaproveches esta apertura, es una oportunidad clave para dar pasos firmes hacia tus metas. Mantén el enfoque y actúa con claridad para evitar complicaciones más adelante.

TAURO: Hoy tienes un sextil positivo con júpiter y definitivamente Dios te apoya. Él siempre está contigo ayudándote a crecer y desarrollarte. Te escucha en estos momentos y debes aprovechar esta gran conexión. Puedes ir a una iglesia o templo y arrodillarte. Conversar con Dios es una experiencia única que permite elevar tu espíritu al máximo nivel. Pide salud, protección para ti y toda tu familia. Dios te sigue abriendo caminos.

GÉMINIS: Tienes activa una oposición negativa con el Sol y debes estar atento para no bajar la guardia a nivel de salud. Esta posición planetaria te resta mucha energía positiva y te puede llevar a un estado depresivo. Hay que subir de nivel y dejar atrás todos esos procesos que en el pasado te hicieron daño. El perdón es necesario y hay que seguir adelante con el poder de Dios en tu camino. Cuida mucho tu salud y bienestar.

CÁNCER: Estás buscando la manera de aislarte por un tiempo para buscar más paz en tu ser interior. Tienes una cuadratura negativa con la Luna y la situación se puede complicar aún más. No quieres compartir con nadie de tu entorno y estás muy triste por los recuerdos del pasado y todo lo que implica el desapego. Hay que dejar atrás las situaciones negativas y avanzar sin carga emocional.

LEO: Un trígono luminoso con el Sol se manifiesta en tu cielo interior, irradiando una energía que favorece la mejora de tu calidad de vida y la creación de espacios positivos en tu hogar. En los planos mental, psicológico y emocional, esta vibración te brinda equilibrio, claridad y visión para contemplar tu futuro con mayor nitidez y reconocer lo que puede materializarse de forma inmediata.

VIRGO: Ahora mismo, tienes un sextil y positivo con la Luna. Esta energía te brinda la oportunidad de tener más armonía y paz interior. Es sumamente importante tener equilibrio para continuar adelante. En estos momentos entras en un período de recuperación para seguir creciendo y desarrollándote. Es una etapa donde hay que sanar heridas y comprender que debes perdonar para lograr la anhelada tranquilidad.

LIBRA: Excelente día, lleno de mucha energía positiva a través del planeta Marte que te ayuda con un sextil positivo. Ahora se tiene la valentía de hacer lo que antes era imposible. La vida te muestra la oportunidad de lograr grandes avances y solo debes creer un poco más en ti. Pon en marcha tus planes y acelera tu proceso para que logres tus metas de manera más rápida. Ya no tienes obstáculos y lo mejor es vencer.

ESCORPIO: Tienes en estos momentos activa una cuadratura con Plutón y debes cuidar más tu vida a nivel de la salud. Hay que estar pendiente de todo lo que sucede con respecto a tu ser interno. Es importantísimo hacer un chequeo médico lo más pronto posible para descartar cualquier afección. Debes atender este llamado y comprender que con la salud no se juega. Siempre hay que mejorar en algo a nuestro cuerpo físico.

SAGITARIO: La Luna te está ayudando en todo lo que ella puede para restablecer una armonía en tus emociones a través de un sextil positivo. Sabemos que estás pasando por momentos muy difíciles, pero es una excelente oportunidad para volver a tener paz en tú corazón y así tener un respiro. Es muy importante desarrollar estos procesos de integración emocional para superar los viejos recuerdos y cerrar ciclos más fácilmente.

CAPRICORNIO: El Universo te ayuda a consolidar lo que estás haciendo en estos momentos. Esas energías se manifiestan a través de un sextil positivo con Saturno. Es un instante muy positivo y Dios te bendice para que sigas adelante con confianza y armonía emocional. Es la semana para demostrar tu madurez emocional para que tengas mejores resultados en esta vida, que te ha dado tanto y que todavía quiere darte más.

ACUARIO: En este momento tienes una cuadratura con la Luna y vuelves otra vez a tener ciertos problemas con tu autoestima y con tu estado de seguridad emocional. Pareciera que no estás de acuerdo con los cambios que están ejecutando en estos momentos. Debes prestarle más atención a lo que siente tu corazón y a lo que es más beneficioso para ti. Así lograrás estar firme en tus decisiones y no dudar más lo que estés haciendo.

PISCIS: Un poderoso sextil con el planeta Urano te está proponiendo grandes cambios en tu vida personal. Sabemos que ya estás haciendo muchos ajustes, pero se requieren de más transformaciones para que puedas entrar en un nuevo periodo. Estarás en poco tiempo en otro nivel con más calidad de vida. Deja el pasado y facilita los nuevos movimientos a través del desarrollo en ti. Suelta perdona y avanza.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin