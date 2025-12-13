Manicura navideña: la versión festiva que todas querrán lucir esta temporada

Suscríbete a nuestros canales

La manicura también se viste de fiesta y se adapta a las temporadas, y la Navidad no es la excepción.

Buscar complementar el outfit de las fiestas decembrina con los accesorios siempre es un plus, pero también lo será si apuestas por usar esmaltes y diseños que combinen a la perfección con ello. No lo pienses más y sigue las recomendaciones de los expertos.

¿Cómo lucir la manicura de Navidad?

Hay quienes aman las tradiciones y son capaces de plasmarlas en cada gesto, detalle y hasta en sus uñas. Si eres de estas personas, y te encanta innovar, te compartimos algunas ideas que te ayudarán a resaltar el look en estas navidades.

Una opción que nunca pasará de moda es pintar las uñas de rojo, este es el color clásico de la Navidad, también se puede optar por tonos de esmalte dorado o verde, para conseguir un estilo más sofisticado.

También puedes experimentar un poco más e incorporar estampados o diseños con campanas, copos de nieve, estrellas y hasta el tradicional árbol de Navidad. El objetivo debe ser crear unas uñas con temática navideña que resulte original.

Otra opción a tener en cuenta si no eres muy experta en crear diseños, consiste en utilizar stickers alusivos a estas fiestas.

¡A festejar!

Según comparte la web Hola, los esmaltes dorados serán protagonistas en esta temporada. “Una línea fina, un punto estratégico o un pequeño borde dorado es suficiente para que tu manicura destaque esta temporada”.

Partiendo de ello te planteamos algunas ideas para quienes buscan estilo y practicidad en cada detalle.

Apuesta por la combinación clásica para la Navidad, rojo y dorado. Pinta las uñas de rojo y elabora diseños con pinceladas doradas.

Por otra parte, esta temporada la manicura francesa se reinventa y reemplaza la clásica línea blanca por una delicada línea simple o doble en tono dorado.

Pero, si eres más recatada, puedes recurrir a un nail art sencillo y elegante que utilice pocos colores y elementos sutiles como los copos de nieve para crear diseños refinados y nada llamativos.

