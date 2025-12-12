El vinagre es un limpiador eficaz: experta en limpieza devela cómo se debe usar

Suscríbete a nuestros canales

El uso del vinagre en tareas domésticas es una práctica ancestral y natural, que se popularizó gracias a su efectividad, refiere la Inteligencia Artificial.

Dicha efectividad según los expertos se debe al ácido acético, pues disuelve grasa, cal y residuos de jabón. También actúa como desinfectante natural contra bacterias y moho, y es un excelente desodorizante y abrillantador ecológico.

¿Por qué usar vinagre como limpiador?

Esta es una alternativa económica que hace las funciones de muchos productos comerciales que poseen químicos fuertes y resultan tóxicos, mientras que el vinagre es natural y menos perjudicial.

Según las ventajas que publica la BBC, el ácido del vinagre es suficientemente suave como para no dañar las telas y las superficies, pero suficientemente fuerte como para eliminar las manchas y los sucios difíciles.

Además, posee propiedades antimicrobianas, de hecho, investigaciones científicas han demostrado que el vinagre puede matar una variedad de patógenos, incluida la E. Coli.

Sin embargo, según lo que se vaya a limpiar, la experta en limpieza Karen Yrigoyen, señala que puede ser conveniente diluirlo.

¿Cómo usarlo?

Para que el vinagre sea realmente efectivo para higienizar, desinfectar y desodorizar es esencial usarlo bien, es decir, en las superficies indicadas y más o menos diluido en función de lo que se desea limpiar.

Por ejemplo, se puede usar sin diluir con agua en el inodoro para eliminar el sarro, en las cafeteras para descalcificar o en la ducha y grifos para acabar con la acumulación de cal.

Incluso, se puede potenciar el efecto del vinagre añadiéndole plantas y macerándolo, publica el sito Cuerpo Mente.

Explica la experta que “El vinagre blanco normal ya es un excelente limpiador gracias a su ácido acético, pero cuando lo infusionas con cáscaras de cítricos y hierbas aromáticas, obtienes un vinagre potenciado”.

Es decir, según lo que explica en sus redes sociales, al añadirle hierbas o plantas, el ácido acético del vinagre ayuda a extraer sus aceites esenciales y otros compuestos para crear un limpiador con un mejor aroma, más fresco y con más propiedades antimicrobianas.

