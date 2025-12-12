¿Corte bob después de los 40 años?: descubre cómo y por qué este estilo clásico vuelve a ganar protagonismo

Suscríbete a nuestros canales

Cambiar de look suele ser una forma fácil de renovar nuestra imagen y empezar una etapa con energía. Entre todas las opciones de peinados, algunos cortes pasan de moda rápidamente, mientras que otros consiguen mantenerse año tras año gracias a su versatilidad y a lo bien que sientan.

Uno de esos cortes que nunca falla es el bob, un estilo que ha acompañado a generaciones de mujeres y que sigue reinventándose sin perder su esencia. Su éxito no solo se debe a que favorece a casi todos los tipos de rostro, sino también a que permite numerosos acabados y posibilidades a la hora de peinarlo.

Foto: Freepik

Un estilo adaptable y rejuvenecedor

Este corte es uno de los más demandados porque se ajusta a distintos tipos de cabello y estilos personales. Según explica el estilista Gabriel Llano, su principal ventaja es que realza los rasgos, aporta frescura al rostro y consigue un efecto rejuvenecedor, especialmente en mujeres mayores de 40 años. Esto se debe a que despeja la cara, aporta movimiento y ayuda a modernizar la imagen sin necesidad de cambios radicales.

A pesar de ser un corte aparentemente sencillo, el bob también evoluciona con las tendencias. Este año triunfan los acabados con textura y un aire más relajado, alejándose del efecto completamente pulido. Versiones como el bob con flequillo, tanto recto como tipo cortina, vuelven con fuerza porque añaden personalidad.

Otra tendencia destacada es el french bob, una opción más corta y con movimiento natural, inspirada en el estilo parisino. Y para quienes prefieren lo clásico, el blunt bob sigue siendo infalible, aunque requiere una técnica precisa para que la línea se mantenga perfecta.

Mantener este corte impecable es importante. Lo ideal, según Llano, es retocarlo cada 6 a 8 semanas, ya que al ser un corte geométrico pierde su forma al crecer. Cada tipo de cabello necesita un cuidado específico: en el pelo liso se recomienda ajustar el ángulo más a menudo; en el ondulado basta con definir la estructura para evitar volumen triangular; y en el rizado es fundamental cortar en seco y aportar hidratación extra.

Para sacarle partido en ocasiones especiales, se pueden probar tres trucos: pulir las puntas hacia dentro o hacia fuera, recurrir al efecto mojado o crear ondas suaves que mantengan la forma del corte. Además, conviene usar productos nutritivos, protector térmico y evitar abusar del calor o las gomas muy tirantes.

