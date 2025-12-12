Hidrata y sella las puntas del cabello: mascarilla casera con cuatro ingredientes

Suscríbete a nuestros canales

Las puntas abiertas del cabello también conocidas como horquetillas, son un dolor de cabeza para muchas féminas, pues es un signo visible de que el pelo no está totalmente saludable. Estas ocurren cuando la capa protectora del cabello se daña y se parte, dejando expuesta la fibra interna, y eso hace que el pelo luzca seco, dañado y se enrede fácilmente, refiere la Inteligencia Artificial.

Para solucionarlo, no solo basta con eliminar los factores que lo provocan como el calor excesivo, químicos, sequedad, mal cepillado y exposición ambiental, también se recomiendan cortes con regularidad y realizarse tratamientos hidratantes.

¿Cómo reparar las puntas abiertas del cabello?

La marca de productos para el cabello Garnier señala que el remedio más drástico y extendido es cortar, no obstante, si no está en tus planes cortar el pelo, lo ideal es utilizar tratamientos capilares que ayuden a nutrir e hidratar el cabello.

También el uso de aceites naturales, como el aceite de coco y el aceite de argán, pueden ayudar a hidratar y nutrir el cabello; para ello solo basta con aplicar un poco en las puntas del cabello y dejarlo actuar durante un par de horas antes de lavarlo.

Por otra parte, se debe peinar suavemente utilizando un cepillo de cerdas suaves o peinar con los dedos, además de, evitar el uso frecuente de herramientas de calor.

Un plus

Las mascarillas caseras también funcionan no solo como una herramienta hidratante, sino que, además, facilita el sellado de las puntas abiertas del cabello. Una alternativa que puedes elaborar en cualquier momento consiste en mezclar cuatro ingredientes. Mezcla en una olla una taza de agua y tres cucharadas de maicena, dejar hervir por 10 minutos, apagar y dejar reposar. Luego, agregar una cucharada de miel y dos cucharadas del acondicionador o mascarilla de tu preferencia y mezclar hasta incorporar todos los ingredientes, dejar enfriar en su totalidad y aplicar en el cabello limpio y húmedo de medios a puntas. Dejar actuar por 45 minutos y al transcurrir el tiempo retirar con abundante agua y lavar como de costumbre.

Esta mascarilla casera se puede realizar una vez a la semana para lograr un cabello hidratado, brillante y con puntas selladas.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube