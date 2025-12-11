Hogar

Agrega estos elementos a tu árbol de Navidad: amuletos para la abundancia y la prosperidad

Estos detalles según los expertos son un poderoso imán para atraer la fortuna y las buenas vibras al hogar

Por Solangel González
Miércoles, 10 de diciembre de 2025 a las 09:00 pm
Si aún no decoras tu árbol de Navidad, estás a tiempo de conseguir algunos amuletos para la abundancia y la prosperidad. Esos elementos que comúnmente se ubican en puntos estratégicos de la casa o la oficina también pueden formar parte de tu arbolito en estas fiestas decembrina.

Estos detalles según los expertos son un poderoso imán para atraer la abundancia al hogar, pero para ello debes seleccionar los indicados y, además, colocarlos en sitios estratégicos.

 

¿Qué amuletos colocar en el árbol de Navidad?

Aunque la mayoría de las personas tiene un estilo parar decorar sus espacios y cuando se trata del árbol de Navidad no es la excepción, si quieres que el 2026 sea un año próspero, debes tener en cuenta la inclusión de algunos amuletos.

Estos símbolos de buena suerte y fortuna cargarán tus espacios de vibra positiva y prosperidad.

En tal sentido, se recomienda incluir en la decoración navideña, ángeles, monedas chinas, y campanas, por ejemplo.

Toma nota

La estrella es uno de esos amuletos a incorporar en el árbol de Navidad, ubícalo en la cúspide para atraer cosas buenas y positivas a tu hogar en el venidero año.

Coloca palitos de canela amarrados con citas de color verde o roja, y ubica entre las ramas del árbol, esta especie es ideal para atraer la fortuna.

Ubica algunas campanas porque atrae buenas vibras, llaves para abrir los caminos y una bolsita con 7 monedas para atraer la prosperidad. También puedes incluir uno o varios ángeles porque representan la salud, protección, armonía, paz y buena suerte para todos en el hogar.

