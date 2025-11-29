Antes o después de las fiestas: aprende cómo limpiar el árbol de Navidad

Suscríbete a nuestros canales

Si te estás preparando para las fiestas y tu árbol de Navidad es de plástico, recuerda que su mantenimiento es importante, por lo que es esencial dedicarle unos minutos a desempolvarlo y limpiarlo muy bien antes de proceder a armar y colocarle las luces.

Esta pieza, aunque se haya guardado muy bien a principio de año, es completamente normal que acumule polvo, ácaros y suciedad, que pueden deteriorarlo y favorecer las reacciones alérgicas en quienes habitan en el hogar.

¿Cómo limpiar el árbol de Navidad usado?

Antes de decorar el árbol que ya fue usado en la Navidad anterior, tómate un tiempo para quitarle el polvo, para que luego los adornos y las luces luzcan realmente espectacular.

Los expertos sugieren sacar cada una de las piezas de la caja donde ha sido embalado y limpiar una a una de las secciones de manera individual antes de proceder a ensamblarlo.

Para limpiarlo, opta por usar un paño de microfibra suave y seco o un plumero para eliminar el polvo de cada rama. Otra opción puede ser utilizar el aire frío del secador de cabello, esta herramienta ayudará a eliminar el polvo incrustado en las grietas.

Finalmente, agita suavemente cada pieza después de quitar el polvo y procede a ensamblar y esponjar completamente las ramas del árbol.

Consejos adicionales

- Evita mojar las ramas, porque la humedad las puede dañar; y en el caso de los “nevados”, ya que la capa puede desprenderse o alterarse

- Puedes usar una aspiradora a potencia baja, evitando siempre las luces si se trata de un árbol preiluminado.

- En caso que ya esté montado el árbol de Navidad, aparta los adornos y las luces para limpiar las ramas exteriores, después las interiores, y finalmente volver a colocarlo todo. Esto se recomienda hacerlo una vez a la semana para reducir la acumulación de polvo mientras permanece montado.

