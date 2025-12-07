Para hacerlo cuando quieras: paté de berenjenas rápido y delicioso

Realizar un paté siempre ha resultado una manera de salir de apuros cuando llegan invitados a casa y no tienes nada para ofrecerles. Esta pasta untable elaborada habitualmente a partir de carne picada o hígado y grasa, también puede elaborarse en versiones vegetarianas y u poco más saludables.
Una opción es el paté de berenjenas, el cual puede servir como una manera creativa y funcional de incluir esta hortaliza en la alimentación de los niños, los cuales en muchas ocasiones se niegan a ingerirla.
Te compartimos la receta publicada en la web Cuerpo Mente para que la tengas a mano y la realices cuando lleguen familiares y amigos en las fiestas de Navidad y Año Nuevo, por ejemplo.
¿Qué necesitas para elaborar el paté de berenjenas?
Ingredientes
- Berenjenas (2)
- Limón (½)
- Ajo (1 diente)
- Perejil (cantidad necesaria)
- Pimienta negra (al gusto)
- Aceite de oliva (cantidad necesaria)
- Sal (al gusto)
Preparación
1. Precalentar el horno a 200 ºC. Lavar las berenjenas, cortar en dos a lo largo y realizar unos cortes en diagonal en los dos sentidos para que favorezca la cocción. Pulverizar con aceite de oliva y salpimentar a tu gusto.
2. Hornear hasta que veas que están tiernas. Retirar la pulpa con una cuchara y disponer en el vaso de la trituradora.
3. Agregar unas gotas de zumo de limón, la pimienta recién molida, el diente de ajo, el perejil lavado y un chorrito de aceite de oliva. Triturar hasta que quede a tu gusto.
4. Servir acompañada de tostadas de pan, bizcochitos o palitos de zanahoria.
