La berenjena es según refiere la Inteligencia Artificial, botánicamente una fruta, porque se desarrolla a partir de la flor de la planta y contiene semillas en su interior. No obstante, en la gastronomía, se le reconoce como una verdura debido a su bajo contenido de azúcar y su uso es común es platos salados en lugar de postres.

De hecho, en estas líneas te compartimos la receta de una preparación fácil y libre de harina que puedes elaborar para un almuerzo o cena ligera y saludable. Aprende a elaborar canelón de berenjena.

¿Qué necesitas para elaborar el canelón de berenjena?

Ingredientes

- Berenjena (1/2)

- Huevo (1)

- Atún en conserva (1 lata)

- Salsa de tomate (4 cucharadas)

- Queso (al gusto)

- Pimienta (al gusto)

- Sal (al gusto)

Preparación

1. Lavar, secar y cortar la berenjena en rodajas finas.

2. Seguidamente calentar una sartén engrasada con un poco de aceite de oliva, añadir las rodajas de berenjena y dejar que se hagan a fuego medio alto.

3. Cuando estén, por un lado, dales la vuelta. En ese momento añadir el huevo batido y mover para que se extienda por toda la sartén. Poner la tapa y bajar el fuego hasta que se cuaje el huevo.

4. Mezclar la lata de atún con dos cucharadas de salsa de tomate, cortar los 4 lados para dejar el canelón cuadrado.

5. Rellenar, enrollar y poner en una fuente con otras dos cucharadas de salsa de tomate en la base. Cubrir con queso y llevar a gratinar a la freidora de aire durante 5 minutos a 200 ºC. El queso y gratinado es opcional, podrías comerlo tal cual, queda buenísimo también.

