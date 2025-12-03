Entérate qué ingredientes componen el smoothie que ha transformado la piel y el cabello de Reese Witherspoon

Suscríbete a nuestros canales

Los batidos verdes o smoothie son preparaciones de frutas y verduras naturales que se pueden ingerir en cualquier época del año. Estos son ricos en vitaminas y minerales, fibra y antioxidantes, que al consumirse con cierta periodicidad fortalecen el sistema inmunológico, mejoran la digestión y la salud intestinal, y la ayuda en la oxigenación de la sangre. Además, pueden contribuir a la hidratación, el cuidado de la piel y el cabello.

¿Qué beneficios tiene el smoothie?

Estos batidos son una forma estupenda y muy saludable de tomar las hortalizas y frutas que los expertos nos aconsejan consumir cada día. Son prácticos y refrescantes, por lo que se pueden disfrutar a cualquier hora del día.

Su consumo favorece la digestión y la salud intestinal, además, gracias a su alto contenido de fibra contribuye a la sensación de saciedad. También ofrecen un amplio espectro de vitaminas, minerales y antioxidantes, importantes para la salud general que refuerzan el sistema inmunológico.

Entre otros beneficios podemos señalar el control de antojos, la prevención de la deshidratación, ayuda a perder peso, frena los trastornos del sueño, aumenta el poder cerebral, desintoxica el cuerpo y mejora la apariencia de la piel.

En acción

La actriz y productora de cine y televisión estadounidense Reese Witherspoon ha compartido que desde hace 10 años se prepara un smoothie verde, el cual ha transformado su piel y el cabello, e incluso, “hace que mis ojos parezcan más blancos”, publicó Hola.

Este batido verde que la actriz confiesa que disfruta todas las mañanas se prepara con espinacas, lechuga romana, una manzana, una pera, un cambur y un limón entero.

Además, la actriz confesó que la receta de su smoothie verde es para ella “imprescindible después de estar de viaje y comiendo pizza, pasta y helado durante una semana”.

