Esta es la planta rica en vitaminas que hidrata el cabello: así debes aplicarla para aprovechar su efecto

Los cambios hormonales y la mala alimentación son factores perjudiciales para el cuero cabelludo, el cual requiere vitaminas para mantenerse nutrido, con la finalidad de evitar irritación en la capa protectora.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada por Nekane, la exposición prolongada al sol también genera daños en el cabello, debido a que se irrita la cutícula.

Por lo tanto, en la actualidad existe una amplia gama de productos comerciales para hidratar el cabello, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, la planta de aloe vera, rica en vitaminas que estimulan el crecimiento del cabello, evita la presencia de caspa e irritación en la capa protectora, según Garnier.

¿Cómo debes aplicar el aloe vera?

Lo más recomendable es que la persona aplique el gel de aloe vera en el cabello sucio, desde la raíz hasta las puntas y deje actuar el producto durante 15 minutos, luego debe retirarlo con abundante agua tibia.

Cabe destacar, que el referido proceso debe ser ejecutado mínimo dos veces al mes o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre el cuero cabelludo.

En definitiva, para evitar daños graves la raíz capilar la persona debe establecer una rutina de autocuidado que contribuya a lograrlo, al tiempo que minimizar el uso de herramientas de calor.

Foto cortesía de: freepik

