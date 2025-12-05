Abel Saraiba: Cuando podemos lograr que el contenido sea fresco, relevante, profesional y respetuoso, se dan procesos muy interesantes

Suscríbete a nuestros canales

Psicólogo, profesor en la Universidad Central de Venezuela (UCV) y miembro del equipo de Cecodap como coordinador adjunto. También es locutor en Circuito Líder 94.9 FM. Es el creador de “Fuera de Consulta”, un popular podcast con seis años de trayectoria. En este proyecto, aborda temas de psicología desde una perspectiva humana y accesible, alejándose de la terminología técnica para ofrecer herramientas prácticas para la vida cotidiana. Su contenido surge de las inquietudes personales y las de sus pacientes.

Hace algunos años, Abel Saraiba no imaginó que un psicólogo o psiquiatra pudiera crear contenido para compartir su conocimiento.

Z3D: En el marco del Día Mundial del Profesor Universitario, nos gustaría saber: ¿Qué lo motivó a utilizar las plataformas digitales como un canal para impartir sus conocimientos de psicología de una manera accesible?

AS: Recuerdo que en el momento que me animé a hacerlo, empezó a surgir algo bien interesante, porque creía y creo todavía que los temas de salud mental parecen muy densos, muy lejanos para mucha gente, pero a la vez hay una gran necesidad de saber de esto. Parte del miedo al utilizar estas plataformas es que se desvirtúe el mensaje o se haga de forma poco profesional, pero cuando podemos lograr que el contenido sea fresco, relevante, profesional y respetuoso, se dan procesos muy interesantes. Desde ese lugar ha sido el pilar en el que he intentado construir una forma de comunicar.

Saraiba explica que la fórmula del éxito fue combinar sus desahogos personales con una forma muy cercana de hablar.

Z3D: ¿Imaginó que su contenido tuviera tal alcance?

AS: Me sorprendo porque el contenido ha llegado mucho más lejos de lo que me imaginaba. El reto es cómo convivir ahora. Para poder hablar con seriedad acerca de algunos temas no siempre vas a poder montarte en la tendencia. Te toca hacerte un espacio en medio de esa guerra por la atención que existe en las plataformas digitales”, explica.

El también locutor ha llevado una vida con propósito. Llegó a Cecodap con tan solo doce años, iba como asistente a un taller y quedó fascinado con el lugar.

Z3D: ¿Cómo llegó a Cecodap, una organización que promueve los derechos de niños y adolescentes?

AS: Empecé a formarme, a aprender, a experimentar lo que significaba comprender tus derechos, dar talleres, recibirlos, viajar a representar a mi país, participar de investigaciones, aportar, sobre todo, convencerte de que podías y tenías las capacidades para cambiar y transformar tu realidad. Entendí que quería hacer de esto mi proyecto de vida. Al punto que me llevó a querer estudiar Psicología, a nunca desvincularme de la organización y hoy poder dirigir todo lo que tiene que ver con la atención psicológica y parte de los procesos internos de Cecodap.

Z3D: Adquirir conocimiento sobre el impacto de ciertos procesos sociales cambiaron su perspectiva. ¿Qué es lo más gratificante de ayudar a otros?

AS: Quizá la satisfacción más grande es ver cuando alguien, a partir de que lo puedas escuchar o tu intervención de forma oportuna, es capaz de transformar su vida en múltiples sentidos. Poder saberse parte de la historia de la gente para cosas positivas es muy poderoso.

En tiempos en donde el bullying y los suicidios por esta causa alcanzan cifras alarmantes, el doctor recomienda que los padres de las víctimas acompañen a sus hijos en la situación. Aunque no deben presionarlos para tomar justicia por sus manos. Esto puede ser muy caro a largo plazo.

Z3D: ¿Cómo manejar el acoso en jóvenes y estudiantes?

AS: Para los padres que pueden identificar que sus hijos están siendo agresores, tomar correctivos y medidas de inmediato. Hay algo de nuestra historia, de nuestro contexto, que está empujando a que las cosas se den de esa manera y nos concierne, es una gran responsabilidad. Para la mayoría de los papás, que son los padres de los testigos, entender el poder que tiene, apoyar o no una iniciativa como esta. El poder más grande está en la prevención y en cambiar la forma en que nos relacionamos. Esto es muy importante, sobre todo, entendiendo que el suicidio es un riesgo detrás de los casos de acoso estudiantil.

Z3D: ¿Alguna recomendación para los venezolanos que no saben cómo lidiar con las emociones del día a día?

AS: Lo primero, es poder nombrar nuestras emociones. Nombrarlas no resuelve lo que los causa, pero sí nos permite empezar a trabajar en ellas. El estrés es uno de los elementos más presentes en nuestra vida y más difíciles de gestionar, se logra a través del manejo del bienestar. Hay muchos temas que pueden causar estrés y que no podemos eliminar, pero sí puedes incorporar prácticas satisfactorias. Si haces un balance en los momentos donde estás más cargado, notarás que es cuando las cosas displacenteras superan a las placenteras. Mientras mayor sea el nivel de estrés, mayor es la cantidad de tiempo que debo dedicar al autocuidado. La mayoría de estas actividades no cuestan dinero, como meditar, respirar, escuchar música, hacer una pausa consciente, hacer ejercicio, entre otras.

Z3D: ¿Qué le dirías a las personas que no han aprendido a priorizar su salud mental?

AS: La salud mental es una llave que abre o cierra todas las puertas. Puedes tener buena salud física, pero si no tienes buena salud mental, probablemente no vas a poder avanzar en tu vida. Mientras que una persona que goza de buena salud mental, es alguien que aún si tiene alguna dificultad a nivel de su salud física, puede gestionarla y hacerle frente. Nos permite abrir las puertas de las oportunidades. Es determinante en todo momento y especialmente cuando atravesamos dificultades.

Preguntas rápidas

Un libro que todos deberían leer: Meditaciones de Marco Aurelio

Personaje que te inspira: James Stockville

Tu afirmación diaria: La esperanza no es tener seguridad de que las cosas van a salir bien, es tener la claridad de que estás haciendo algo en lo que crees.

Algo que quisieras cambiar en el mundo: La violencia contra los niños. Deja huellas para toda la vida y debería ser erradicada.

Película favorita: El Padrino

Canción para recordar: Aguas de marzo - Elis Regina & Tom Jobim

