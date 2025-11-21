Daniela Martínez Turmero: No se tiene que vivir el cáncer como una derrota

Suscríbete a nuestros canales

Detrás de cada positivo en una prueba de embarazo hay una futura mamá que carga con un sinfín de preguntas que no siempre se dicen en voz alta, pero que viven en el corazón. Tal vez no tenga todas las respuestas, pero una madre vive cada día entre la fortaleza, el miedo, la esperanza, la incertidumbre, el amor y sobre todo el compromiso de acompañar a esa persona que cambiará su mundo.

Porque amar a un hijo te da valor, fuerza, seguridad, esperanza y una conexión emocional que nada ni nadie puede romper y así lo transmite la periodista venezolana, radicada en España, Daniela Martínez Turmero en las páginas del libro “Decido vivir”, donde cuenta cómo ella y su familia recibieron la noticia que Corina, su hija mayor, tenía cáncer, y cómo la fe, el amor y la esperanza les permitieron manejar la situación y acompañarla con valentía en un proceso para el que nadie está preparado.

Z3D: ¿Cómo cambió tu percepción de la vida cotidiana después de recibir la noticia de que tu hija tenía cáncer?

DM: Puedo decir que definitivamente cambió de forma radical, porque antes me preocupaba y sentía que tenía muchísimos problemas. Mantener mi trabajo, era muy exigente, crecer profesionalmente, estaba criando a un bebé de 11 meses en ese momento, además de Cori que tenía 5 años. Teníamos una rutina frenética porque aquí en Madrid el tema de la conciliación, de poder estar en el trabajo y con los hijos es complicadísimo, así que mis hijos pasaban muchas horas en el colegio. Nosotros no teníamos apoyo de nuestra familia, y claro, cuando nos dieron esa noticia, mi vida cambió al 100%. Dejé de tener muchos problemas para tener uno solo, que era pensar que mi hija se podía curar de aquella enfermedad y que podíamos encontrar un tratamiento que le hiciera efecto y que le devolviera la salud, básicamente. No se nos venía a la mente otra cosa. Desde ese momento empezamos a planificar nuestro futuro. Antes vivíamos el día a día, pensando en el momentito presente, pero no para bien, sino para preocuparnos por crecer profesionalmente, por tener más dinero, por poder estar más tiempo con los niños cuando en realidad en ese momento todo se enfocó en simplemente recuperar la salud.

Z3D: ¿Cómo manejaste el miedo a su partida física y qué estrategias te ayudaron a no demostrárselo a ella?

DM: Es curioso, nunca me había enfrentado a un temor hacia la muerte, sino más bien un temor al cáncer. O sea, yo tenía muchísimo miedo desde siempre, sentía que el cáncer era lo peor que le podía pasar a alguien, incluso más que la muerte, yo no le tenía tanto miedo a la muerte como al cáncer. Fue un golpe durísimo al saber que el cáncer podía llegar, y evidentemente con él la posibilidad de que se muriera mi hija. ¿Cómo evité demostrárselo? Empezamos a retroalimentarnos, ella y nosotros, me refiero a mi marido, a Samuel y a mí. Empezamos a retroalimentarnos en cuanto a tener siempre esperanza. Nos basábamos en lo que yo llamo la actualización de la esperanza. Por ejemplo, cuando nos dijeron que ella tenía cáncer, nuestra esperanza estaba puesta en que ella sanara. El miedo a la muerte quedaba sepultado ante esa renovación constante de la esperanza. Era como siempre, hay que tener la esperanza en algo, siempre tenemos que tener el objetivo de algo que nos mantenga en busca de la alegría, de la paz, de estar tranquilos, porque si no nos derrumbamos. Tengo la teoría de que nosotros, me refiero al paciente y a sus familiares, no tenemos la labor ni la tarea de luchar contra el cáncer, para eso está la ciencia. El paciente y sus familiares luchan contra la desesperanza, que es la verdadera muerte en vida, porque si tú pierdes la esperanza, entonces has muerto. Yo siento que nuestra tarea y esa sí la teníamos ganada, era luchar contra la desesperanza y el miedo y eso lo hicimos muy bien. De la ciencia y de luchar contra el cáncer se encargan los médicos.

Z3D: ¿Qué le dirías hoy a la versión de ti que recibió el diagnóstico?

DM: Le diría que definitivamente, aunque no lo crea, está capacitada para transitar esa tormenta tan fuerte que después va a surgir un nuevo propósito después de superar esa enfermedad, porque para mí superar la enfermedad no significa que mi hija sobreviva al cáncer, para mí superar la enfermedad significa transitarla con la fe, la esperanza y sin miedo, con valentía. A esa Daniela que transitó el cáncer, le diría que la admiro mucho, que en ese momento sentía que no tenía fuerzas y ahora veo a otras mujeres que lo hacen y acompañan a sus hijos y otras familias que lo hacen y definitivamente la fuerza llega cuando tienes fe en que puedes hacerlo. Para mí la fe ha sido un pilar inquebrantable que me ha permitido llegar hasta aquí y poder ayudar y acompañar a otras personas en ese proceso y eso se lo diría a esa Daniela. Tú puedes, vas a lograrlo, aunque no lo creas y vas a tener un nuevo propósito cuando todo esto haya pasado.

Z3D: ¿Cómo te relacionas ahora con otras personas que están atravesando un proceso similar al que ustedes vivieron?

DM: Mi forma de relacionarme con las familias que transitan el cáncer infantil, porque yo siento que esto es una enfermedad familiar, una vez que un niño es diagnosticado con cáncer, sus padres y su hermano, sus hermanos también viven la enfermedad, ya no en sus cuerpos, pero sí emocionalmente en sus rutinas, es una enfermedad que te marca para el resto de la vida. Te diría que ahora me relaciono con ellos desde la absoluta empatía. Me relaciono con esa familia y con esas personas sabiendo que sé lo que sienten, sé cómo lo viven y tengo la certeza de que se puede hacer desde la fe y desde la esperanza. Que no se tiene que vivir el cáncer como una derrota o como el final, o como algo que mientras nos sucede, vamos a vivir en la oscuridad, en la tristeza, con miedo. Se puede vivir el cáncer de una manera mucho más luminosa, con ganas de hacer cosas nuevas, renovando eso que queremos que salga bien, renovándolo cada día.

Me relaciono con esas familias desde la profunda empatía y amor, con la disposición de acompañarlos a que ese proceso sea mucho más llevadero y es un propósito que tengo desde que esto empezó, porque yo deseaba profundamente, cuando nos dieron el diagnóstico, que alguien me contara, que alguna familia, un padre, una madre me contara cómo había transitado aquello. Más allá de que su hijo hubiese sobrevivido, o no. Quiero que me cuentes cómo hiciste para no derrumbarte cada día y para levantarte y pensar que era posible sobrevivir a aquella tormenta.

Z3D: ¿Qué te impulsó a convertir la experiencia en el libro “Decido vivir”?

DM: Lo primero es que mi hija siempre quiso contar su historia, porque ella por muy mal que se encontraba siempre decía que quería contar la historia de cómo ella vivió el cáncer, porque realmente lo vivió así, con mucha esperanza, con mucho entusiasmo, se refugió mucho en la música, en hacer actividades mientras estaban en el hospital. Pocas veces vimos a Cori decaída por largos periodos.

Evidentemente cuando tenía dolores físicos y ese tipo de cosas, pues claro que estaba mucho más pachucha, más decaída, más triste, pero se reponía de eso con una velocidad increíble. Por otra parte, desde el punto de vista emocional, yo siento que Cori era muy resiliente, porque animaba a otros niños, por ejemplo, a estar bien, a estar mejor. Tengo un mensaje de ella grabado, un vídeo donde dice, "Todos somos fuertes, todos somos valientes. Solo necesitamos un momento de nuestras vidas para demostrar que lo somos." Siento que tenía tanta razón, que definitivamente ese deseo de ella de transformar su historia en un libro, porque ella quería escribir un libro, también me inspiró a mí a hacer un ese sueño realidad, de acompañar a otras personas durante la enfermedad y la pérdida en general, porque desde que nacemos nos llenan de esperanza en cuanto a la vida y de las cosas que podemos conseguir, pero nadie te advierte que en medio de todo eso también habrá pérdidas y no significa que la vida se acaba con las pérdidas, sino que definitivamente hay que aprender a aceptarlas.

Definitivamente si estamos preparados para eso, fortalecidos emocional y espiritualmente para eso, lo transitaremos de una mejor manera. Este libro es en primer lugar, cumplir el deseo de Cori de contar su historia y, en segundo lugar, cumplir mi sueño de acompañar a la gente que vive pérdidas desde la enfermedad, o la muerte, o la pérdida que sea.

Z3D: ¿Cuánto tiempo te tomó escribirlo y qué fue lo más difícil?

DM: Técnicamente tardé un año y medio en escribirlo. Tuve pausas muy largas, porque hubo momentos en los que definitivamente no podía escribir, porque era recordar y revivir muchísimas cosas. Muchas situaciones de dolor profundo y agudo. Yo nunca pensé, por ejemplo, que el dolor emocional podía convertirse en algo físico y sí que puede ser. Revivir todo eso escribiendo un libro. Te puedo decir que la mitad del libro lo escribí llorando. Y agradezco haber aceptado que el llanto era un buen compañero porque yo soy periodista y una vez entrevisté a Leonardo Padrón y él me dijo que su musa más grande para escribir era el dolor, y realmente tiene razón. Siento que los mejores episodios que están contados con más realismo dentro del libro son los episodios de mayor dolor y claro, utilicé ese dolor para plasmarlo de la manera más realista posible. Evidentemente eso fue lo que más me costó, me costó mucho revivir los momentos, no tanto de la muerte, porque yo siento que el instante de la muerte de Cori fue sublime, pero sí me costó mucho revivir la imagen de ella tan enferma, con ese cuerpo tan deteriorado por la enfermedad en una cama durante un par de semanas en las que ya no interactuaba con nosotros, prácticamente no estaba allí, aunque sabíamos que estaba, era muy difícil revivir eso, fue una de las cosas que más me costó.

Z3D: ¿Hay algún mensaje en especial que deseas que se quede con los lectores?

DM: El primero que siempre se puede escoger vivir desde la esperanza y desde la luz, desde el amor y no desde el miedo, porque la gente piensa que lo opuesto al amor es el odio y yo estoy convencida de que lo opuesto al amor es el miedo. Yo escogí vivir desde el amor, Cori escogió vivir desde el amor, su padre escogió vivir desde el amor y en esa vorágine de amor metimos también a su hermano. Creo que siempre aún en las tormentas más oscuras se puede vivir desde el amor. Ese es un mensaje que quiero transmitirle a los lectores del libro. Y el segundo mensaje sería que, definitivamente tenemos que prepararnos y aceptar que así como la vida está llena de momentos lindísimos, está llena de pérdidas y eso no significa que sea una vida horrible y que nos ha tocado lo peor, porque a todos nos tocan las pérdidas, a todos. Eso no hace que nuestras pérdidas sean mayores o menores que las de otros, simplemente son pérdidas y hay que aprender a vivir con ellas con la presencia o la llegada de la pérdida de nuestra vida, prepararnos espiritual y emocionalmente para eso.

Z3D: ¿Qué ha sido lo más gratificante de publicar este libro y contar tu historia?

DM: Que me ha permitido decirle a todo el que haya tenido una pérdida y marcó su vida: “no estás solo. Somos muchos y estoy aquí para ser testimonio de que esa tormenta pasará y, mientras pasa, puedes vivir en paz, amor y agradecimiento”. Uno de los grandes aprendizajes que me dejó el cáncer y la muerte de Cori fue agradecer. Desde que ella enfermó lo agradezco todo y doy poquísimas cosas por sentado. Agradezco desde lo más pequeño hasta lo más grande. Este libro es mi testimonio de que el agradecimiento puede cambiar vidas.

Z3D: ¿Dónde podemos conseguir el libro?

DM: El libro está disponible en físico y en ebook a través de Amazon. Todos los links para adquirirlo están en mi cuenta de Instagram @miduelocondani donde además de hablar sobre este libro, comparto información sobre las pérdidas, el duelo y nuestra historia.

Fotos Cortesía

Coordenadas @miduelocondani

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube