Mascarilla casera para lucir una piel radiante: aprende a prepararla a base de yogurt

La piel es uno de los órganos más delicados y el que más está expuesto a factores que puedan dañarla, tal es el caso del exceso de rayos solares, los cuales irritan todas las capas, al tiempo que también afectan la producción de colágeno natural, una de las causas principales por la cual aparecen las arrugas.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada por la Clínica mayo, la mala alimentación y los cambios hormonales también afectan negativamente la piel.

Sin embargo, el mercado farmacéutico y estético ofrece múltiples tratamientos para hidratar la piel, al tiempo de combatir las arrugas, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, la mascarilla de aloe vera, yogurt y miel, tres ingredientes ricos en vitaminas que nutren todas las capas del órgano más grande del cuerpo.

¿Cómo debes aplicar la mascarilla natural?

Se sugiere que la persona aplique la mascarilla una vez al día y deje actuar el producto durante 15 minutos, luego debe retirarlo con abundante agua.

A su vez, es propicio acotar que si la piel está manchada o irritada se sugiere que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionarlo.

En definitiva, para mantener la piel en buenas condiciones la persona debe implementar una rutina de autocuidado que contribuyan a lograrlo y debería evitar la aplicación de productos químicamente invasivos.

Foto cortesía de: freepik

