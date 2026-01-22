Experta comparte cuál es la clave para hidratar las canas: se realiza antes de lavarse el cabello

Suscríbete a nuestros canales

Tu cabello con canas no tiene que tornarse amarillento, opaco y sin vida; para ello es esencial aplicar tratamientos capilares que se adapten a sus necesidades. Es decir, si deseas lucir una melena canosa bien hidratada y saludable, busca un champú y un acondicionador hidratante sin sulfatos, pues éstos garantizan la limpieza e hidratación, y, además, preserva los aceites naturales del pelo.

¿Cómo cuidar el cabello con canas?

Según la web Mujer Hoy existen tres hábitos muy sencillos y fáciles se seguir para cuidar el cabello canoso. Los hábitos son hidratación, corte y protección del frizz. “El primero y el más importante es hidratar al máximo el cabello. Las canas pueden resecar la melena y hacer que tenga una peor apariencia. Por eso, es importante siempre acudir a tratamientos que mejoren la salud capilar”.

Por su parte, expertos coinciden que cuando se lleva el pelo con canas, es más probable que se tenga una melena más fina y seca; por lo que el tipo de corte juega un papel fundamental. Finalmente, y no menos importante, lograr mantener el frizz bajo control es esencial, y para ello es clave la hidratación, y las mascarillas una vez a la semana pueden ayudar con ello.

¿Qué hacer para hidratar tu melena canosa?

La experta en pelo canoso, Carolina Rivera comparte que, para hidratar sus canas, lo primero que hace es aplicarse un aceite ligero de medios a puntas antes de lavarse el cabello. “Con una hidratación intensa en casa una vez a la semana conseguirás hidratarlo en profundidad para que luzca suave, brillante y bonito”, acota la experta, según Cuerpo Mente.

Aplicar aceite de argán o aceite de coco 2 o 3 veces por semana en las puntas con el cabello húmedo ayuda a retener la humedad y controlar el frizz. Debes dejarlo actuar mínimo 15 minutos y después se debe lavar como de costumbre con champú y acondicionador, luego secar con una toalla para eliminar el exceso de agua, desenreda con cuidado y finaliza aplicando un tratamiento capilar o crema de peinar hidratante.

Recuerda que una hidratación adecuada restaura la elasticidad del cabello, reduce el frizz al sellar la cutícula y previene la opacidad y el tono amarillento, permitiendo así lucir un cabello con canas saludable.

