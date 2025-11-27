Aprende a preparar un champú casero: ayuda a prevenir las canas y la caída del cabello

Suscríbete a nuestros canales

El uso del champú no solo se debe limitar a la higiene del cabello. En tal sentido, su elección no tiene que basarse solo en llevar a casa un producto que elimine la suciedad, la grasa y los residuos que puedan obstruir los folículos capilares, sino que debe hacerse siempre pensando en promover su crecimiento, prevenir la caída y la aparición de las canas, ente otros beneficios.

¿Qué importancia tiene el uso del champú?

Incluir este producto en la rutina de higiene y belleza es clave para mantener la salud del cabello. La escogencia del adecuado no solo elimina la suciedad, también hidrata el pelo, protegen contra el daño ambiental, e incluso neutraliza los tonos amarillentos no deseados y ayuda a que el cabello plateado luzca más brillante y fuerte, refiere la Inteligencia Artificial.

En el mercado se consiguen infinidad de estos productos, los cuales ofrecen múltiples beneficios que se adaptan según el tipo de pelo y diferentes problemas; no obstante, una buena alternativa para quienes no saben por cuál decidirse, es preparar un champú casero.

En acción

Preparar un champú natural tiene entre sus ventajas que no contienen sustancias innecesarias y peligrosas para la salud de quienes lo utilizan. Por tanto, optar por un champú natural y casero es la opción más segura, pues solo se seleccionarán los ingredientes con las propiedades adecuadas según el tipo de cabello, explica la web Cuerpo Mente.

¿Cómo hacer tu producto para prevenir las canas y la caída del cabello? Deshojar entre 4 y 5 ramas de romero fresco, colocar en una olla y agregar medio litro de agua. Dejar hervir por aproximadamente cinco minutos y mientras, extraer el gel de la penca de la sábila o aloe vera.

Cuando el romero esté hirviendo, apagar el fuego y dejar enfriar, colar y licuar junto al gel de aloe vera por tres minutos aproximadamente. Luego, colar y verter en un recipiente vacío de cualquier champú. Una vez listo, puedes lavar el cabello como de costumbre, aplicando desde la raíz a las puntas y dejar actuar por 10 minutos.

