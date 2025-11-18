Conoce cuál es la planta que debes agregar al champú para evitar la caída del cabello: así debes aplicarlo para aprovechar su efecto

Suscríbete a nuestros canales

Los cambios hormonales es uno de los factores más perjudiciales para el cabello, ya que, todos los sistemas del organismo se alteran y al no funcionar correctamente la capa protectora se inflama, lo cual trae como consecuencia lo disminución de funciones de los folículos pilosos.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada por la Clínica mayo, el estrés y la mala alimentación también causa la caída del cabello.

Por lo tanto, en la actualidad existe un amplio abanico de tratamientos comerciales para evitar la caída del cabello, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, el romero es una planta rica en vitaminas que hidrata el cabello desde la raíz hasta las puntas, al tiempo que lo fortalece.

¿Cuántas veces a la semana debes lavar el cabello?

Lo más recomendable es que la persona lave el cabello mínimo dos veces a la semana, con la finalidad de evitar la acumulación de grasa en el mismo, además, la aparición de caspa.

Cabe destacar, que si la caída del cabello es constante y abundante se sugiere que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para evitar la caída del cabello la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo, al tiempo que minimizar el uso de productos químicamente invasivos.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp , Telegram y Youtube