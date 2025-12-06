Del drama al púlpito: la actriz de 'Por Estas Calles' que predica el evangelio en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

La actriz Zuleima González, recordada por su icónico papel como la hermana de Euridice en Por Estas Calles, uno de los rostros más reconocibles de la época de oro de la televisión venezolana, decidió dejar atrás los foros de grabación para asumir una nueva y profunda vocación.

La famosa, hoy en día reside en Estados Unidos y dedica su vida con ahínco a la obra cristiana evangélica desde la ciudad de Miami, en Estados Unidos, su inspiradora transición es un ejemplo del nuevo rumbo que muchas figuras del entretenimiento han tomado, cambiando las luces del espectáculo por el servicio y la fe.

Carrera profesional de Zuleima González

Zuleima González, quien hace poco cumplió sus 64 años de edad, debutó en el mundo del espectáculo siendo aún una niña, como Marita, la hija de los protagonistas de la telenovela Lucecita (1972), interpretados por Adita Riera y Humberto García.

Su talento se extendió a la danza, donde se destacó como bailarina en los cuerpos de ballet de las grandes cadenas Venevisión y RCTV, y también en populares programas como El Show de Popy.

Además, formó parte del elenco de exitosas producciones como Topacio (donde fue Purita), Azucena (Margarita), La Intrusa (Norma), Abigail (Pamela) y De Mujeres (Elenita).

Ahora tras años de éxito en la industria del entretenimiento, Zuleima González experimentó un cambio radical en su vida y trabaja arduamente para la causa cristiana evangélica. Este compromiso la lleva a utilizar posiblemente sus habilidades comunicativas y su plataforma para inspirar a otros.

La famosa utiliza sus redes sociales para compartir la palabra de Dios e inspirar a sus seguidores.

