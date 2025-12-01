Ronald Borjas en el ojo del huracán: la acusación de AnReis en la que se ve envuelto el salsero

Suscríbete a nuestros canales

Una fuerte controversia sacude la escena musical, luego de que el cantante AnReis decidiera denunciar públicamente a su colega Juanfe por presunto plagio y "robo" de autoría en el tema "Mi amor con Te quiero", una canción que Juanfe lanzó recientemente como una destacada colaboración junto al reconocido salsero Ronald Borjas.

A través de sus redes sociales, el joven cantante afirmó que la melodía y la letra de "Mi amor con Te quiero" son de su propiedad. El artista señaló que la canción fue utilizada por Juanfe sin su consentimiento ni el debido reconocimiento como autor.

Debido a este escándalo, el exvocalista de Guaco y figura consolidada en el género, decidió responder y aclarar su participación en el tema. "Hola hermanito saludos , primeramente lamento que estés pasando por esta situación , desde el primer momento en que pregunté me dijeron que la canción fue escrita por JUANFE al 100 %. Yo simplemente accedí a colaborar con el en su proyecto pues apoyándolo como lo he hecho con muchos hermanos y colegas , por acá te dejo saber que estoy a la orden para ti", escribió Ronald Borjas en los comentarios del video publicado por AnReis.

Además, destacó que él no era el encargado de dar los créditos debido a que se trataba de una colaboración por su parte. "No tengo nada que ver en créditos ni nada que tenga que ver con con el tema. Simplemente accedí a interpretarla junto a él , esa es mi única participación en la canción", acotó.

Este escándalo obligará a las partes a presentar la documentación legal correspondiente para esclarecer quién posee los derechos y el verdadero crédito de la composición de "Mi amor con Te quiero".

