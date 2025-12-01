Marjorie de Sousa y Vicente Uribe: la foto que confirmaría su camino al altar

Suscríbete a nuestros canales

La actriz venezolana Marjorie de Sousa y su pareja, el empresario mexicano Vicente Uribe, han puesto a temblar las redes sociales, debido a una reciente publicación que muestra un momento íntimo en un restaurante, acompañado de un "sospechoso" anillo.

Esta imagen logró disparar los rumores de un compromiso matrimonial inminente entre la pareja que mantiene una relación sólida y discreta desde finales de 2020 (haciéndose pública en 2021). Ahora, la aparición de la joya sugiere que la pareja está lista para dar el gran paso.

Cabe destacar, que hace algunos años, fuentes cercanas a la pareja ya habían confirmado a medios que la pareja tenía planes serios de matrimonio y de expandir su familia.

El mundo del espectáculo espera ansioso la confirmación por parte de la pareja, pero todo apunta a que Marjorie de Sousa, una de las figuras más queridas de la televisión, está lista para caminar hacia el altar por segunda vez, consolidando su amor con el empresario mexicano.

Recordemos, que esta no es la primera vez que una joya de Marjorie genera confusiones. Al inicio de su noviazgo con Uribe, un anillo que la actriz lucía fue atribuido erróneamente a un compromiso, obligándola a aclarar que era parte del atrezzo de su trabajo en la televisión.

