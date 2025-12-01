Video viral: el inesperado regreso de Victoria Beckham como Posh Spice

Suscríbete a nuestros canales

La empresaria y diseñadora, Victoria Beckham, mundialmente conocida como "Posh Spice", regaló a sus seguidores uno de los momentos más inesperados, al hacer una interpretación en vivo de un clásico de las Spice Girls, "Viva Forever", junto a su hijo de 20 años de edad, el músico Cruz Beckham.

El video publicado en sus redes sociales, grabado en la intimidad de su hogar, se volvió viral instantáneamente, acumulando millones de reproducciones y según varios comentarios tocó la nostálgica de los fans.

La actuación se centró en la icónica balada de 1998, "Viva Forever", tema lanzado tras la salida de Geri Halliwell y recordado por su emotivo videoclip animado. Además, el hijo de David y Victoria Beckham demostró su talento al acompañar la voz de su madre con una guitarra acústica.

Esta colaboración no solo es un tierno momento familiar, sino que también subraya la seriedad con la que Cruz Beckham se toma su camino musical. El hijo de los famosos, que recientemente lanzó sencillos como "Optics" y "Lick the Toad" y se presenta con su banda, The Breakers, demuestra que la pasión por la música corre en la sangre Beckham.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube